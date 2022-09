Magali Berdah démontée par Booba après son clash avec Hanouna

Magali Berdah au bord du gouffre dans TPMP, Booba l’atomise !

La guerre continue ! Le passage de Magali Berdah dans Touche Pas A Mon poste n’a pas échappé à B2O qui vient de réagir à la séquence de l’échange sous tension avec Cyril Hanouna dans son émission pour s’en prendre une nouvelle fois à la fondatrice de la société Shauna Events en la traitant de menteuse et en l’accusant de jouer la victime terrorisée.

Invitée dans TPMP, Magali Berdah s’est fait remettre en place par Hanouna pour lui avoir reproché de laisser la parole à Booba. « C’est moi le chef du plateau ! Je vais vous dire ce que vous allez dire ou pas dire (…) Quand je dis stop, c’est stop ! » s’est énervé l’animateur en direct lors du débat sur les arnaques des influenceurs révélées par Élie Yaffa qui a pris plaisir a découvrir cette scène en relayant les images sur son compte Twitter en ajoutant le message, « Vous êtes une menteuse. Je vous défie de poster une seule menace de mort venant de mon twitter ou d’un de nos comptes certifiés Instagram que vous avez fait sauter “illégalement” depuis. Menteuse voleuse manipulatrice c’est tout c’que vous êtes. ».

Cyril Hanouna va au clash en direct, la tension monte !

« Quand on est innocente sûre de soi en paix avec son âme et ses actes on ne se mord pas la bouche dans tous les sens et on laisse les gens parler et on répond aux accusations sans essayer de noyer le débat en jouant la victime terrorisée. Même l’avocate n’a pas pu en placer une » s’exprime ensuite Booba face aux images de la discussion difficile entre Cyril Hanouna et l’agente de personnalité de téléréalité dans TPMP.

Booba en ajoute une couche par la suite en ciblant l’avocate de Magali Berdah présente dans l’émission à ses côtés Sarah Saldmann avec l’une de ses anciennes déclarations « Perso je me fous complètement de l’écologie. Je vois d’abord mon intérêt et éventuellement après celui de la planète. Je prends deux bains par jour, j’adore ça. » ainsi que la légende « L’avocat du diable ».

.@MagaliBerdah Vous êtes une menteuse. Je vous défie de poster une seule menace de mort venant de mon twitter ou d’un de nos comptes certifiés instagram que vous avez fait sauter “illégalement” depuis. Menteuse voleuse manipulatrice c’est tout c’que vous êtes. ⚖️⏳🏴‍☠️ pic.twitter.com/I6x7VKH1Ye — Booba (@booba) September 1, 2022