Hanouna réplique aux tacles de Booba sur les arnaques des influenceurs

Hanouna est lié aux influenceurs mais se dédouane des accusations !

Le rendez vous était annoncé depuis plusieurs jours par Cyril Hanouna et comme promis l’animateur s’est justifié sur les révélations de Booba concernant les anarques des influenceurs même n’était pas présent sur le plateau télévisé de TPMP. L’avocat du rappeur, Maître Patrick Klugman a assisté à l’émission pour s’exprimer sur tout cette affaire afin d’obtenir des explications et de dévoiler au public tous les détails de ce scandale.

Avec comme cible principale, Magali Berdah directrice de Shauna Events, Booba lutte avec insistance depuis tout l’été contre les pratiques malhonnêtes des influenceurs à l’encontre des internautes et a récemment demandé à Cyril Hanouna de sortir du silence sur cette polémique tout en l’accusant d’être lié à la société Shauna Events dont il est actionnaire. « Voilà pourquoi ils (on sait qui…) ont essayé de m’éteindre. J’ai tapé dans la fourmilière et mis en péril leurs escroqueries. Système pyramidal, beaucoup d’argent en jeu. Dieu merci j’ai déjoué leur plan! », s’était indigné l’ancien membre du groupe Lunatic sur Twitter pour tenter de susciter une réaction de l’animateur. « Voilà pourquoi @Cyrilhanouna fait l’autruche et ne traîte pas ce sujet (…) Cyril Hanouna Bah alors Baba y serait peut-être temps d’se sortir les doigts du cul hein!?!!! Julien Courbet vrai ratpi!!! Magali Berdah viens chroniquer les arnaques au CPF sur TPMP grande journaliste que tu es avec ta tête de raton laveur » avait ajouté le père de Luna er Omar.

Magali Berdah n’est pas dans l’illégalité assure l’animateur !

Comme promis, ce lundi 29 août pour la rentrée de TPMP, Hanouna a traité le sujet sur C8. « La société Shauna Events a été mise en cause et Magali Berdah se présente comme agents d’influenceurs (…) Derrière des produits qui ont été vendus, il y a eu de l’abus. Booba a donc créé une boite mail et on a eu beaucoup de messages. La société Shauna Events est sous enquête. Booba trouve des combats qui lui parlent et il les dénonce. » a expliqué l’avocat de DUC. « On est actionnaires et propriétaires de Shauna Events qui travaille avec des influenceurs (..) J’ai demandé au directeur et ils ne sont pas dans l’illégalité. Il y a des contrôles et on m’a dit aucune faille (…) On me répond que tout va bien » s’est défendu Cyril tout en affirmant qu’il s’occupe de tout cela en interne et ne pas vouloir que son public ne soit victime d’arnaques.

Absent du plateau télévisé, au volant de sa voiture depuis Miami où il réside, Booba a répondu à Cyril Hanouna en direct par téléphone dans un appel vidéo de quelques minutes. L’interprète de Mona Lisa a remercié le présentateur de TPMP en annonçant que « le combat continue » tout en profitant de l’occasion pour faire la promotion de son concert à venir au Stade de France.

« Il trouve des combats et il les dénonce » Les influenceurs sont-ils des escrocs ? La mise au point de Me. Patrick Klugman, l’avocat de Booba et de @Cyrilhanouna dans #TPMP. pic.twitter.com/FjvZvja8OH — TPMP (@TPMP) August 29, 2022

« C’est un délit pénal » Les influenceurs sont-ils des escrocs ? La mise au point de Me. Patrick Klugman, l’avocat de Booba. #TPMP pic.twitter.com/rJN9wtaROu — TPMP (@TPMP) August 29, 2022