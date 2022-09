Rohff menace Booba de lui faire une belle tête au carré

Face à Booba, Rohff ne désarme pas !

Très remonté, Rohff règle ses comptes avec Booba dans une session de questions/réponses avec les internautes ! B2O vient de remplir le Stade de France avec plus de 80 000 spectateurs ce samedi soir et semble avoir définitivement tourné la page de son combat avec Housni qui lui de son côté n’a pas de répit et le provoque toujours sur les réseaux en espérant organiser cet affrontement sur le ring.

Face à l’absence de réponse de son rival depuis plusieurs jours, Rohff s’est confié à ses abonnés sur Instagram en s’exprimant sur leur clash. « Booba a dit que c’était toi qui avais commencé le clash. Et qu’il a toujours été innocent. Mytho ? » a questionné un fan. « N’oubliez pas qu’il a voulu sortir son album le même jour que moi fin 2008 pour mé défier, pour me coller et tenter de se mettre à mon niveau alors que je ne me compare pas à lui et que je ne suis en rivalité qu’avec moi-même. Il fait une fixette sur moi alors que je suis hétéro. » a commencé à expliquer le rappeur du 94.

On se croisera un jour avertit Housni !

« Vous voyez bien qui veut sortir le même jour que qui ! C’est une grosse mer*e qui clashe tout le monde pour saboter et exister, sans ça il est cuit. Il a beaucoup de choses à se prouver vis-à-vis de moi encore aujourd’hui. Je suis censé être fini et fauché dans ses fantasmes de pervers narcissique. » a ajouté Housni.

Un autre internaute a questionné Rohff s’il est prêt à oublier ses rancœurs envers Booba si le combat a bien lieu. « Un feat avec Booba après votre combat, effacer tous ces clashs, vous êtes de grandes personnes » a demandé un fan.

« Combat mytho. S’il était sûr de lui, il accepterait le quitte ou double, 80% ou rien. Je veux juste le chicoter correctement, lui faire une belle tête au carré en lui parlant et lui éteindre la lumière quand il sera essoufflé, l’envoyer en dépression et en cure sans lui faire gagner un euro après tout le mal qu’il a fait. » a réagi l’artiste de Vitry. « Il mérite pas qu’on l’enrichisse, vous êtes fous ! Jamais de la vie. On se croisera un jour ou l’autre t’inquiète. Il n’y aura pas de cinéma, pas de question d’oseille là. Il sait qui je suis mais il veut se mettre à mon niveau dans le monde virtuel. Il se blague tout seul. » a-t-il conclu.