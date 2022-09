Bosh se fait allumer par Booba qui l’imite grossièrement

Bosh s’ajoute à longue liste des rappeurs français à qui Booba s’est attaqué après Sadek, Vald, Rohff, La Fouine, Kaaris, Damso ou encore Gims, l’auteur d’Ultra risque encore de se faire un nouvel ennemi avec sa récente déclaration même si celui-ci n’a pour le moment fait aucun commentaire et poursuit la promo de son prochain morceau à venir très bientôt.

Le DUC clash Bosh en l’imitant !

En marge de sa dernière interview, Booba a lâché une pique inattendue à celui qui incarne le rôle de Karnage dans la série « Validé » réalisée par Franck Gastambide lui ayant permis de se faire connaitre du grand public. Lors de cet échange avec le Chroniqueur Sale, sensible à l’écriture et aux rimes, l’auteur d’Ultra a donné son avis sur le fait que l’écriture à une grande importance dans les textes de rap français afin qu’un titre reste populaire à travers les années et ne tombe pas dans l’oubli.

A l’exception de Jul qui a réussi à imposer son propre style, d’après B2O la qualité des paroles d’un morceau est indispensable pour un rappeur français souhaitant que son single vieillisse. « Un texte ça ne vieillit jamais. Une citation de Jules César, une grosse punchline de Napoléon ou de Gengis Khan, ça traverse les siècles. Mais un Bosh » Euh…ça va ou quoi…Tu laisses ton phone ou quoi… ». (…) ça, ça vieillit mal. Il n’y a pas de texte » a-t-il déclaré tout en reprenant la gimmick de Bosh en référence à ses paroles « Bien ou quoi ? T’habites dans l’coin ou quoi ? » dans son hit « Djomb » dont le clip totalise 84 millions de vues, le single avait fait un carton à l’été 2020 en occupant la première place du Top 50 des chansons les plus écoutées en France pendant plusieurs semaines.

Une attaque gratuite à laquelle Bosh n’a pas réagi et ne devrait pas répondre préférant se concentrer sur la préparation de son prochain album dont il vient de dévoiler un extrait inédit cette semaine pour faire patienter ses fans avant la sortie du premier single sans donner plus de précisions sur ce projet.

Mmdrrr l’imitation de bosh de booba pic.twitter.com/ysi0dVgBp9 — RapTime (@RAPTlME) September 2, 2022