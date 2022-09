Nasri tacle Kylian Mbappé pour son manque de respect du jeu

Malgré le doublé de Kylian Mbappé ce mardi soir en Ligue des Champions face à la Juventus de Turin, Samir Nasri a tenu des propos très critiques envers l’attaquant Parisien suite à la rencontre dans son analyse d’après match sur le plateau télévisé du Canal Champions Club aux côtés d’Hervé Mathoux.

Nasri critique le comportement de Mbappé !

Le Paris Saint Germain a réussi son entame de la nouvelle saison de Ligue des Champions après l’échec de la précédente édition avec une élimination en 8ème de finale de la compétition face au Real Madrid. En effet le champion de France a battu sur le score de 2 buts à 1 la Juve au Parc des Princes grâce à deux buts de Kylian Mbappé en première période sur des passes décisives de Neymar et du Marocain Achraf Hakimi. L’équipe entrainée par Christophe Galtier démarre de la meilleure des façons le tournoi avec l’espoir de remporter le trophée mais Samir Nasri n’a pas entièrement été convaincu par la performance du buteur français.

En effet, selon l’ancien joueur de Manchester City, Parisaurait dû marquer plus de buts car en début de deuxième période Kylian Mbappé a raté une occasion par excès d’individualisme en oubliant de faire la passe à Neymar seule face au but. « Si Paris veut faire quelque chose de grand cette saison, ils doivent respecter le jeu. Et sur cette action, le jeu, c’est de la donner » a déploré Nasri sur cette phase de jeu du PSG. En fin de match, le Brésilien a également mal joué une contre-attaque au moment de faire la passe à Kylian Mbappé ou Carlos Soler. Un souci d’égo entre les stars Parisiennes pour Samir qui affirme que le club Parisien devra résoudre le problème afin de gagner la ligue des champions pour le première fois de son histoire. « Si Paris veut faire quelque chose de grand cette saison, ils doivent respecter le jeu. » a-t-il ajouté.