Alonzo revient sur le désastre de Bande Organisée avec Jul !

Le gros raté de Bande Organisée au Vélodrome a dépité les fans mais ce sont les aléas du direct ! Le 4 juin c’était l’événement à Marseille, le concert de Jul au stade vélodrome devant 60 000 personnes mais la soirée avait été marquée par une performance décevante sur le tube de l’été 2020 dont le clip cumule plus de 418 millions de vues suite à un problème technique.

Dans une récente interview, Alonzo s’est exprimé sur ce live ratée au Vélodrome de Jul du titre Bande Organisée causé par des légers soucis techniques. Les rappeurs du collectif 13’Organisé s’étaient réunis à cette occasion pour performer sur scène afin d’interpréter le hit devenu le disque de diamant le plus rapide de l’histoire de l’industrie musicale française. « Moi encore j’étais dans les temps (rires). Ah frérot, moi j’ai l’expérience. Si tu étais là, tu peux pas me dire que j’étais hors-temps » a-t-il confié.

Le live a tourné au fiasco !

« En fait, plus tu t’éloignes de la scène principale et tu prends l’allée, plus tu perds le récepteur. Et ça te décale. Tu entends tout en décalé. Et eux, dans l’euphorie, ils sont partis au bout, ils ont enlevé leurs ears. Ils étaient tous en décalé et c’était un fiasco » a poursuivi Alonzo en s’expliquant sur ce loupé qui tourné au fiasco.

Lors de cet incident, Jul et ses compères n’ont pas eu assez de retours et n’ont visiblement pas pu entendre correctement l’instru créant un décalage entre les paroles avec le son même si cela n’a pas empêché les spectacteurs de s’ambiancer ou encore de reprendre les différents couplets.