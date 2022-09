Bigflo sur le feat avec Eminem, « On s’est dit que le rêve était tellement grand »

Bigflo et Oli ont tout tenté pour essayer d’enregistrer un featuring avec Eminem mais en vain les deux rappeurs n’ont pas pu réaliser ce rêve. Le plus âgé des deux frères est revenu sur les détails de cette étonnante demande à l’interprète de Rap God en révélant les dessous de cette tentative de connexion ratée.

Bigflo s’explique sur la demande de collaboration avec Eminem !

Les deux artistes Toulousains ont dévoilé au mois de juin un nouvel album baptisé « Les autres c’est nous ». Un opus certifié disque d’or avec des nombreux invités tel que Vald, Francis Cabrel, Tayc, Julien Doré, Leto, Russ, Olympe Chabert ou encore MC Solaar mais le duo a fantasmé de pouvoir travailler avec Eminem. « Un jour on y arrivera. La vie de ma mère qu’on aura Eminem sur un son. Je l’ai retenté sur cet album là via des contacts qu’on avait chez Shady Records. », a confié Oli lors de la promotion du projet au média Interlude avant d’ajouter, « Pour tout te dire, on a payé un gars pour pouvoir faire écouter de la musique. Je sais pas si c’est le Slim Shady en personne qui a écouté, mais en tout cas à des proches d’Eminem, qu’ils soient au courant de notre existence. ».

Les deux frères ont perdu 5 000 €

« Les cainris c’est des oufs. Un mec nous a dit : « Si vous me payez 5.000 euros, je vous donne une preuve que Shady Records ont écouté la proposition ». Donc ça a été fait, mais rien derrière en tout cas. » avait décrit Bigflo dans la suite de cet entretien. « Et Eminem, j’ai pas envie de dévoiler le truc, mais j’ai un projet dans ma tête pour essayer un jour de le rencontrer et faire un truc autour de ça. Essayer d’aller viser l’impossible », précise Oli.

Invité dans Zen l’émission la semaine dernière, Bigflo est revenu sur cette épisode de la demande de featuring à Eminem. « Il y a un proche d’Eminem qui nous a dit : “Si vous me payez 5000€, je vous mets en contact direct avec les équipes de Shady Records” » a-t-il expliqué avant de conclure, « On s’est dit que le rêve était tellement grand, qu’il fallait le tenter. On a des budgets album, donc on s’est dit : “On y va”. On sait jamais, parce que c’est sûr qu’ils reçoivent le mail. Le mec est fiable en tout cas, ce n’est pas un gars sorti de nulle part. On s’est dit que, si jamais, ils ont besoin de faire un truc en France… On a tenté. ».

Article relié : Bigflo et Oli font passer un message à Booba, B2O réagit