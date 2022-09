Booba réagit sans langue de bois à l’affaire Pogba, choqué de l’emprisonnement de Mathias

Booba donne son avis sans concession sur le scandale Pogba !

Le week-end dernier a marqué un nouveau rebondissement dans l’affaire Pogba avec l’arrestation et l’incarcération de Mathias, l’affaire n’a pas manqué de faire réagir Booba qui a exprimé son incompréhension face à cette décision de justice alors que le journal Le Monde vient de révéler une partie du témoignage de Paul devant la police.

Comme Rohff au début du mois qui a déploré l’attitude de Mathias Pogba, en déclarant, « Dieu a décrété une subsistance pour chaque membre de la famille rien ne sert de jalouser ou vouloir gratter sur la part qui ne te revient pas.. Attendre de l’aide de celui qui t’a déjà aider peut te rendra dépendant, injuste et vouloir vivre la vie de son frère ou souhaiter sa chute pour le remplacer, c’est malséant. » avait-il confié. « Le linge sale se lave en famille. le monde s’en fou de ce qu’il se passe chez vous et ne peut rien faire pour vous aider. la frustration la jalousie rend égoïste stupide et aigri au point d’en arriver à humilier sa propre famille sur la place publique, c’est une malédiction pour leur maman que dieu la préserve » concluait Housni dans son message, Booba vient également de livrer son opinion sur le scandale Pogba.

B2O s’étonne de la détention de Mathias

Suite aux révélations folles de Mathias, la presse a révélé qu’une enquête est en cours depuis la fin du mois d’août sur une tentative d’extorsion contre Paul Pogba. Il y a quelques jours la police a placé en garde à vue 4 suspects, le frère du milieu de terrain de la Juve a été mis en examen puis ce samedi placé en détention provisoire. Sur son profil Twitter, Booba a décidé de commenter cette nouvelle en relayant un article de presse de BFM TV au sujet de l’avancement de l’enquête titré, « En direct – Affaire Pogba: Mathias Pogba mis en examen et incarcéré ». « Donc en gros il a pas eu 13M. On a eu zéro dossier et le pélo il est incarcéré c’est ça? Et beh pu*ain« a mis en légende de la publication B2O pour exprimer son avis sur cette affaire tout en ajoutant plusieurs émojis mort de rire.

Kopp semble vouloir démontrer que Mathias n’a pas fait les révélations annoncées préalablement, ni obtenu l’argent demandé et a tout perdu dans cette histoire en se retrouvant finalement en prison.