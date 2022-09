La Fouine se moque d’Abou sur TikTok avec un de ses classiques et ça cartonne

Après Rohff, c’est au tour de La Fouine de s’amuser des déclarations d’Abou ! TikTok a redonné vie à un ancien classique de Laouni qui cartonne depuis quelques jours sur l’application avec plus de 5 millions de visionnages en seulement 6 jours depuis la mise en ligne de la vidéo du titre « Du ferme » utilisé pour parodier l’extrait vidéo du candidat de télé-réalité.

La Fouine tourne en dérision l’interview d’Abou

La nouvelle mode de TikTok est de ressortir un extrait des anciens hits pour le placer dans une vidéo et cela a inspiré La Fouine. Depuis quelques jours, Abou agite la Toile suite à ses propos sur son ex-femme qui n’est pas celle qu’elle assure être selon lui et l’aurait trompé à plusieurs reprises cela ensuite fait éclater un clash improbable avec Rohff. Laouni a profité de ce buzz pour reprendre un passage de l’interview du candidat de télé-réalité pour le caricaturer.

En effet le rappeur de Trappes a isolé ce passage en remplaçant la bande son par un extrait de son classique « Du Ferme » extrait de l’album « Mes repères » paru en 2009. Ce morceau produit par Canardo et Doc Ness, est l’un de ses plus grands succès et avait tourné en boucle sur les radios à l’époque. La Fouine s’est amusé à tourner en dérision les propos d’Abou et les internautes ont validé, la séquence fait un carton sur TikTok avec des millions de vues ce qui a relancé la popularité de ce single plus de 13 ans après sa sortie. Laouni en a profité pour ensuite poster une seconde vidéo avec ce classique, la publication a explosé les 2 millions de vues en moins de 24 heures et la chanson est devenue le single plus écouté du chanteur franco-marocain sur la plateforme de streaming avec 20 millions de streams.