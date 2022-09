Abou répond à Rohff et l’attaque, « T’as pas de crédibilité dans le 94 »

La tension monte entre Abou et Rohff !

Ca chauffe entre Abou et Rohff, un clash inattendu vient d’éclater entre les deux hommes. D’une manière assez improbable, l’influenceur vient de répondre à une story du rappeur le concernant avant de le tacler avec une déclaration qui risque de faire beaucoup parler et ne devrait pas laisser Housni indifférent.

Abou a fait une sortie très remarquée dans son entretien avec Sam Zirah au sujet de sa relation passée avec son ancienne compagne et vient d’en remettre une couche mais en s’attaquant cette fois-ci à Rohff qui ne va pas apprécier les propos du coach sportif à son encontre. L’influenceur s’est confié sur sa rupture avec son ex-femme en révélant notamment, « Elle faisait des trucs qu’elle ne faisait pas avec moi. C’est une pétrolière. » ou encore « Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour comprendre à quel point c’est fort. » avant d’ajouter, « Moi, je me suis fait avoir par sa beauté, par sa religion, le fait que quand je rentre à la maison, elle lisait femme promise au paradis. Il fallait me voir, je m’investis, je lui donne tout ». Dans la foulée de cette interview, Housni a livré son avis sur Instagram en fustigeant le comportement du candidat de télé-réalité sur le fait de faire part de cette affaire privée en public.

L’influenceur va au clash contre Housni et le provoque !

« L’Affaire Abou : propagande AntiHijeb,CFF, Cocu fragile et fier, adultère gang. Le 94 n’est pas à voile à vapeur. Souilleur du Sacré, Colportage du privé. On s’en cogne » s’est agacé Rohff. Abou a rebondi sur ce message pour riposter.

« Il parle du 94, mais gros t’es jamais là-bas. Là-bas les petits de 14 ans il te ****, t’as pas de crédibilité là-bas, t’as rien. Il a 50 ans, il coupe des bracelets électroniques, il fait des « Oh » gros t’as quel âge ? Gros, l’autre il vous a tué il vous a mis 100 mètres rattrape-le t’as un combat rattrape-le. T’es là, tu parles avec moi, tu fais l’influenceur » a-t-il commenté s’adressant directement à l’artiste originaire de Vitry qui prépare actuellement son concert à Bercy programmé pour le 15 novembre prochain. Housni n’a pas encore réagi à ce tacle mais la guerre semble déclarée.