Dala démonte les accusations à son sujet et menace ses détracteurs

Face aux rumeurs le concernant Dala est sorti du silence pour faire une mise au point et pousser un gros coup de gueule afin de démentir les accusations à son encontre. Le rappeur du 92i proche de Booba s’est retrouvé sous le coup d’une accusation de violence contre sa bookeuse, il vient de s’exprimer sur cette polémique en mettant un coup de pression contre ses détracteurs.

Dala se défend et dénonce des calomnies à son encontre !

Interpelé par la bookeuse en question ainsi qu’un internaute sur Twitter, Booba a été le premier à réagir à l’accusation contre Dala en affirmant qu’il souhaite rétablir la vérité sur cette rumeur tout en lui suggérant de ne pas tout mélanger, ni de « s’inventer une vie » avant de conclure que la justice va résoudre cette affaire. Après les messages de B2O, Dala a également tenu à s’exprimer après les allégations de la bookeuse dont une photo avec un œil au beurre noir circule sur les réseaux.

« Il y a deux histoires : l’histoire officielle, menteuse, puis l’histoire secrète, où sont les véritables causes des événements.« a posté Dala dans une story Instagram en s’inspirant d’une citation d’Honoré De Balzac pour répondre aux rumeurs. Il a ensuite publié une capture d’écran d’un tweet d’un de ses détracteurs qui avait interpellé Booba en l’insultant en légende avant de démontrer que cet internaute n’a pas assumé ses faux propos en supprimant ensuite son profil sur Twitter.

« Chez moi on tape des tête à tête on tape pas sur le clavier bande de fou va« a-t-il ajouté avant de donner rendez vous à ses détracteurs pour le retrouver en face à face en assurant que tout cela n’est que des calomnies, « La justice française fera son boulot pour calomnies envers moi !! En attendant je donne plus l’heure à des comptes de bouffons de l’ombre, tout le monde sait où me trouver 6 place du cdt Bouchet Mantes la Jolie 78200 vous êtes les bienvenues… Mais venez archi prêt c’est pas des lol ici ». Dala est donc prêt à se défendre et prouver son innocence.