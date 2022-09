Magali Berdah jubile d’avoir viré Booba d’Instagram, un audio privé embarrassant fuite

Aucune pitié, la tension est toujours palpable entre Magali Berdah et Booba. Un fichier audio compromettant de la patronne de Shauna Events vient de fuiter. Elle y exprime sa satisfaction d’avoir fait supprimer les profils Instagram et Twitter du rappeur, B2O a relayé l’extrait sur le réseau social à l’oiseau bleu pour riposter.

La guerre est totale entre Magali Berdah et Booba !

En plus de Gims et sa femme DemDem la disparition du DUC sur Instagram a également fait le bonheur de la célèbre agente d’influenceurs. Depuis quelques heures un vocal de Magali Berdah vient d’apparaitre sur la toile et fait beaucoup de bruit. Cette dernière se vante le mérite d’avoir pu faire bloquer son ennemi sur ses réseaux dans une discussion avec un ami, elle affirme avoir eu gain de cause dans sa requête de faire fermer les profils de Booba qui est pourtant toujours actif sur Twitter.

« A part Trump, je ne connais personne qui s’est fait fermer son Twitter. Enjoignant la société Twitter International Company de fermer le compte @Booba […] Ils ordonnent à Twitter et Instagram de donner toutes les identifications de tous les comptes qui ont parlé sur moi […] Il n’a pas compris, je l’ai niqué, il ne peut rien dire. J’ai gagné une bataille et les plateformes sont dans l’obligation de surveiller et de fermer certains comptes ». affirme Magali Berdah. Malgré cette déclaration elle n’a pas réussi à faire taire B2O sur Twitter, l’application n’a pas cédé à ses exigences, Kopp peut y poursuivre sa lutte contre les influenceurs et s’exprimer librement.

Booba a ensuite partagé un autre fichier audio du profil Twitter « Exclu’LEAK » dans lequel Magali Berdah parle de Wesley et dit avoir mis Sam Zirah et Michael Bizet sous veille juridique afin d’analyser la chaîne YouTube ainsi que les contenus postés sur leurs réseaux sociaux. La PDG de Shauna Events n’a fait aucun commentaires sur ces nouvelles révélations.

🔊 Magali Berdah enregistré pendant une conversation privée parlant du compte Instagram de Booba qu’elle fait fermer 📵 pic.twitter.com/reXULA4A17 — Exclu’LEAK 🎶🎬 (@excluleak2022) September 26, 2022