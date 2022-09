NBA YoungBoy est papa de son 10ème enfant, à 22 ans

Avec sept femmes différentes et à seulement 22 ans, NBA YoungBoy vient de devenir papa pour le 10ème fois. Le jeune rappeur est à nouveau père comme il l’avait prédit au début du mois suite à l’annonce publique de la grossesse de sa compagne actuelle.

NBA YoungBoy est officiellement papa pour la 10ème fois !

NBA YoungBoy va bientôt pouvoir former sa propre équipe de football ! Le jeune artiste s’est constitué une sacrée descendance et n’est visiblement pas prêt de s’arrêter d’agrandir sa joyeuse fratrie, il vient déjà d’accueillir son dixième enfant alors qu’il n’a que 22 ans. Après une jeunesse difficile, élevé par sa grand-mère car son père a été condamné à 55 ans de prison pour braquage, l’artiste originaire de Louisiane a connu plusieurs déboires avec la justice et a quitté l’école très jeune pour se lancer dans la musique avant de devenir père pour la première fois dès l’âge de 16 ans. Au septembre dernier, il était déjà papa pour la huitième fois et de différentes mères, sept au total.

Fréquemment traité d’irresponsable, le jeune chanteur s’affiche souvent en compagnie de ses enfants sur les réseaux et semble comblé de son rôle de père d’une famille nombreuse. Il y a quelques semaines, NBA YoungBoy avait annoncé sur son compte Instagram la naissance prochaine de son dixième enfant en révélant l’identité de la maman, Jazlyn Mychelle, cette dernière vient d’accoucher et a relayé une photo du jeune papa avec son nouveau-né.