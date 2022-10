Mister You : ses photos en prison font le buzz

Condamné en mars 2021, Mister You a récemment donnes de ses nouvelles pour remercier ses fans avant de dévoiler un nouveau morceau intitulé « Youkipedia » produit par Hades, son premier single depuis la sortie du projet « Hasta la Muerte 2 » au mois de février 2021. Le rappeur franco-marocain vient également de poster quelques photos de son quotidien en prison.

Découvrez les images de Mister You emprisonné !

Cet été Mister You a été interpellé par des agents de police au moment de partir en vacances à l’aéroport d’Orly suite à sa condamnation à une peine aménageable de 24 mois mais en l’absence d’aménagement, il était sous le coup d’une fiche de recherche en raison de la promotion sur Snapchat des produits Caliweed, un réseau de trafic de drogues en Ile-de-France. Depuis son incération, les fans étaient sans nouvelles de l’artiste qui est sorti du silence il y a quelques jours en faisant passer un message par l’intermédiaire de son community manager sur Instagram vant de présenter un titre inédit.

You a mis en ligne sur les plateformes de streaming vendredi le single « Youkipedia » dans lequel il parle de son parcours et l’incarcération, « Frérot, j’avais treize ans, j’allais voir mon frère en prison. Lui, il en avait seize et il vendait déjà la cess. Dans la rue, y a peu d’amis, bah ouais papa, il avait raison. On veut changer d’horizon, vaut mieux perdre la vue qu’la raison » décrit-il dans ce morceau sans refrain avec un couplet unique. Après la diffusion de la chanson, le community manager du rappeur a partagé quelques photos de l’artiste en prison avec la légende « Mister You vous remercie encore une fois pour votre soutien ».

Plusieurs rappeurs français lui ont apporté de la force dans les commentaires comme Oxmo Puccino, Dinor, Uzi, LAllemand ou encore Vargasss. « Vous avez tous été extrêmement attentifs à mon égard, je me souviendrais toujours de la grande solidarité dont vous avez fait preuve durant cette dure épreuve. (…) Vous n’avez pas cessé de me soutenir, de taguer, d’envoyer des messages, si bien que je suis sûr maintenant de mon appartenance à une grande famille et que je pourrais toujours compter sur vous. Merci encore une fois la mif, je retournerai inchallah à mon public » avait-il fait passer comme message la semaine précédente pour remercier son public du soutien.