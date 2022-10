“Des diamants dans les escaliers”, l’ancienne villa de Pogba fait halluciner

Paul Pogba a quitté Manchester cet été pour rejoindre la Juventus de Turin et s’est la recrue phare du mercato à United Antony Santos qui a récupéré sa demeure, l’international brésilien a fait d’étonnantes découvertes dans la luxueuse maison et compte bien faire quelques changements pour personnaliser le logement à sa façon.

Antony révèle les dessous de la vie de luxe de Pogba

En partance de l’Ajax Amsterdam et recruté par Manchester United le dernier jour du mercato pour le montant de 95 millions d’euros pour cinq ans et une années en option, Antony Matheus dos Santos dit Antony s’est rapidement trouvé un logement à proximité du centre d’entrainement des Red Devils en s’installant de l’ancienne maison de Paul Pogba et le Brésilien y a fait la découverte de sacrés vestiges de son prédécesseur et de son extravagance.

Le jeune homme de 22 ans a en effet décidé de poser ses valises dans le Nord de l’Angleterre dans une maison laissée libre l’ancienne numéro 6 de Manchester United dont la valeur est évaluée à 3,4 millions d’euros. Antony a révélé l’information dans une interview en confiant avoir été surpris de voir des incrustés dans les escaliers de la villa ou encore une table de billard aux initiales de Paul Pogba. “Je dois changer ça. C’était la maison de Pogba, il y a le P sur la table. Je vais commencer à changer, mettre le AS d’Antony Santos. Il n’est plus là, n’est-ce pas ?” s’est amusé à déclarer en assurant vouloir modifier une partie de la décoration.