Rémy perd plus de 50 kilos, une impressionnante métamorphose physique

Rémy donne le secret de son incroyable perte de poids !

Rémy pourrait faire prochainement ses débuts dans le monde professionnel du MMA, le directeur sportif de l’ARES Fighting Championship a en effet récemment annoncé qu’un jeune rappeur français va signer dans sa Ligue pour tenter l’aventure dans les arts martiaux mixte en parallèle de sa carrière d’artiste. C’est le nom du rappeur d’Aubervilliers qui circule avec insistance même si l’information n’est pas confirmée pour le moment.

En attendant de voir Rémy monter dans l’octogone pour faire ses premiers pas dans l’octogone, l’artiste du 93 a dû suivre un programme strict pour perdre du poids en un temps record. Repéré par Mac Tyer avant de se faire connaitre en 2017 avec un freestyle sur Skyrock réalisé sur l’instru “Mockingbird” d’Eminem puis un premier album baptisé “C’est Rémy” paru en 2018 certifié disque d’or, le rappeur de 25 ans n’avait pas à l’époque le physique d’un combattant de MMA et a travaillé très dur pour se bâtir un physique de sportif.

Le rappeur du 93 prêt à se battre dans l’octogone !

Depuis la parution de son dernier album en date, “Renaissance” sorti le 20 janvier 2022, Rémy s’est fait discret musicalement tout en restant actif sur ses réseaux et récemment il s’est confié sur ses activités en dehors du rap. Il a révélé s’être mis au sport en affichant une impressionnante perte de poids de plus de 50 kilos en quelques mois, “Je fais de la boxe, du MMA, de la natation, du vélo…J’essaye de faire du sport au moins une fois par jour. C’est pas que bon pour le physique, c’est bon pour le cerveau aussi” a-t-il révélé.

Le sport de combat des Arts Martiaux Mixtes est devenu de plus en plus populaire ces derniers années, Rémy s’est trouvé une nouvelle passion avec le MMA et pourrait très prochainement débuter une carrière dans cette discipline comme l’a laissé sous entendre Fernand Lopez même s’il n’a pas validé officiellement l’identité du rappeur prêt à se lancer dans le free fight.