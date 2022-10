Maeva Ghennam réagit “J’ai pas bai*é avec Maes”, Booba a des preuves

L’affaire est rapidement arrivée aux oreilles Booba ! Maeva Ghennam est soupçonnée d’avoir été la maitresse de Maes et la rumeur fait le Une de la presse people ce mercredi. B2O en personne s’est empressé de relayer l’enregistrement audio sur cette affaire pour ajouter son commentaire avant d’avertir l’influenceuse d’arrêter de mentir après avoir démenti cette accusation de liaison avec le rappeur du 93.

“Il a cogné le plastique comme jamais” balance Booba !

Sans compassion avec son compère avec qui les tensions s’étaient apaisées suite à la sortie de leur single “Pablo” au début du mois de juillet, Booba n’a pas hésité à partager sur son compte Twitter le vocal privé de Maes. L’artiste Sevranais parle dans cet extrait avec un de ses amis au sujet de Maeva Ghennam, il s’exprime sur sa relation avec l’ex candidate de téléréalité contre qui B2O est en guerre depuis plusieurs mois en raison de sa lutte contre les arnaques des influenceurs.

“Mais nan! Il aurait pu nous la livrer dans un paquet cadeau! J’espère y a une se*tape ou une vidéo quand elle chie ou un vrai bail. On croise les doigts” a commenté Booba en dévoilant ce fichier audio dans lequel déclare notamment concernant Maeva Ghennam, “C’est quelque chose quand même. (…) J’étais obligé de terminer avec elle. Colis piégé.(…) Je l’ai supprimé de partout. En mode abeille, je pique une fois, je taille.”. Face à la polémique, la jeune femme s’est confiée à Magali Berdah, “Je n’ai jamais couché avec Maes. Sur le bon Dieu, c’est faux. Je suis rentrée seule, enfin avec mes amis. Oui, c’est vrai j’étais en after avec lui mais c’est tout” a-t-elle expliqué à son agente.

Booba a relayé cette conversation entre Maeva Ghennam et Magali Berdah pour lui mettre un coup de pression en ajoutant en légende de son tweet le message, “Guellek after party. Si tu continues à mentir les preuves vont sortir Maeva. Il a cogné le plastique comme jamais“. “Non mais attend on est mal mais sur le bon dieu j’ai pas bai*é avec Maes. Oui c’est vrai j’ai fais l’after avec lui, j’ai pas bai*é avec lui, je suis rentré seul enfin, je suis rentré avec mes amis” peut-on également lire en description de la vidéo partagée par Koop.

Mais nan!!!!!!! Il aurait pu nous la livrer dans un paquet cadeau!!! 🤦🏽‍♂️😂 J’espere y a une sextape ou une vidéo quand elle chie ou un vrai bail. On croise les doigts 🤞🏽 pic.twitter.com/sMJ3swdeyW — Booba (@booba) October 18, 2022