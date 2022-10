La tension monte entre Booba et Maes !

Ça chauffe entre Booba et Maes !

Les hostilités sont relancés entre les deux rappeurs français ! Silencieux depuis les révélations de Booba sur sa relation avec Maeva Ghennam suite à la publication d’un enregistrement laissant sous-entendre que l’artiste Sevranais a eu une relation intime avec la jeune femme, Maes vient de prendre la parole sur son compte Instagram pour se moquer du DUC qui n’a pas apprécié et a rapidement répliqué.

Marié et père de trois enfants, Maes est en pleine controverse suite à la rumeur de sa liaison avec Maeva Ghennam lors de leur rencontre à Dubaï. Dans cette affaire les deux protagonistes ont tenté d’étouffer le scandale et elle a formellement démenti les accusations mais Booba s’est démené toute la semaine pour révéler la vérité sur ce dossier en affirmant que la candidate de téléréalité et une menteuse, Kopp a également révélé des preuves de ses propos avec la capture d’écran d’une conversation privée de l’interprète de Madrina et de l’influenceuse en l’avertissement qu’il est prêt à tout dévoiler.

Provoqué par son ancien compère, B2O le traitre d’homophobe !

Le comportement de Booba n’a pas plu à Maes qui vient de le provoquer à son tour en postant une story avec le visuel de la couverture de l’auteur d’Ultra faisant la couverture du journal Monde dans une édition du mois d’août 2018 avec le message, “C’est lui votre chef. C’est le deancheyyy“. “Moi, j’aime bien cette photo, y a koa? Moi j’dis Maes t’es homophobe. Mais fais doucement t’es amoureux d’une chambre à air et tu insultes les renois. Cette photo t’as pas dérangé quand fallait poser sur tes sons pour les transformer en diamants hein dose un peu @MaesOfficiel.” a répondu le DUC sur Twitter.

Cela n’a pas assagi les motivations de Maes pour se défendre. Le sevranais a repris la publication Twitter de Booba dans une autre story avec la légende “Donc si je comprends bien… ah ok #Force #ChacunSonDel“ ainsi que le morceau “Doja” de Central Cee en fond sonore dans lequel le rappeur britannique chante, “Je ne suis pas homophobe, ma bitch est gay” pour clamer ouvertement être contre l’homophobie. Cette nouvelle pique ne devrait manquer de susciter encore la réaction de Kopp.