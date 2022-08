Central Cee obtient enfin une réaction de Doja Cat après, « Je ne suis pas homophobe, ma bitch est gay »

Révélation du rap Britannique, Central Cee a poursuivi son ascension cet été avec le succès du titre « Doja » dont le clip s’approche des 40 millions de visionnages en un peu plus d’un mois d’exploitation avec également plus de 94 millions de streams sur Spotify. Dans ce titre l’artiste déclare sa flamme à Doja Cat qui vient de réagir aux paroles plusieurs semaines après la sortie du single.

Révélé avec la chanson « Day In The Life » et connu en France pour son featuring avec Freeze Corleone sur le titre « Polémique », Central Cee est très actif cette année et a présenté au mois de juillet le morceau « Doja » inspiré d’un sample du hit « Let Me Blow Ya Mind » de Eve et Gwen Stefani. Le rappeur britannique de 24 ans a rapidement rencontré une belle audience sur les plateformes de streaming avec cette dernière production et s’est fait remarquer en raison de ses déclarations envers Doja Cat. « Que quelqu’un dise à Doja Cat que j’essaye de l’avoir. » déclare-t-il dans les paroles ou encore, « Comment puis-je être homophobe ? Ma bitch est gay. ».

Un titre efficace qui est entré top trend sur TikTok à sa sortie mais auquel Doja Cat n’a pas fait de commentaire depuis sa diffusion. La rappeuse américain vient enfin de

livrer son avis sur les propos de Central Cee. « Je n’allais rien dire à propos du truc de Central Cee, mais c’est vraiment très drôle que quelqu’un ait dit je vais essayer de la satisfaire. Je suis genre trop défoncée pour ne pas en parler, c’est vraiment très drôle, ça me fait rire. Je suis désolée, mais c’est drôle. Je n’allais rien dire, j’allais être au-dessus de tout ça puis j’ai vu ça et en fait, c’est bien, alors grosse dédicace à lui. » a-t-elle confié à l’occasion d’un live sur les réseaux.