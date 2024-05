Booba révèle que Maes craint de revenir en France

La rivalité entre Booba et Maes est loin d’être résolue. Le rappeur de Boulogne a utilisé son compte Instagram “piratefinal” pour lancer une nouvelle attaque contre son rival du 93, l’accusant d’être à court d’argent et de se cacher à Dubaï craignant des représailles en France.

Maes n’ose plus revenir en France d’après Booba !

Booba prétend que Maes est “recherché” à Sevran et dans d’autres endroits, ce qui le contraindrait à se cacher à Dubaï. Il affirme également que l’auteur d’Omerta divulgue des informations sur ses rivaux pour les faire arrêter, et qu’il ne peut plus se produire en France. L’attaque de B2O ne s’arrête pas là, son ancien compère est “sur la corde raide” selon son avis, c’est-à-dire qu’il est à court d’argent et le décrit comme étant plein de “haine” et le compare à l’influenceur kameltatouage.

“Il est tellement wanted à Sevran et autre qu’il balance des infos sur tous ses ennemis en espérant qu’ils aillent en prison.” a écrit Booba dans une story avant de poursuivre, “Pour ça qu’il se cache à Dubaï depuis si longtemps, il n’ose plus revenir en France, il ne peut plus faire de shows, il est sur la paille, y tourne en loc y lui reste que sa haine et kameltatouage le pro de la violence conjugale.”, avant de conclure, “Plus de son plus d’image, bientôt Walid ne sera plus qu’un mauvais souvenir…”.

Même s’il s’est réconcilié avec La Fouine, ces nouvelles accusations de Booba devraient sûrement provoquer une réaction de Maes. Les deux rappeurs sont en clash depuis des années et il semble peu probable que ce différend soit réglé de sitôt.