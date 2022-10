Orelsan blessé par les moqueries sur son physique vieillissant en 2021

“Ah ouais, Orelsan est fini quoi” a notamment découvert Orelsan dans les commentaires des internautes au mois de juin 2021 suite à la fuite d’une photo de lui sur les réseaux lors du tournage du clip “Millions” avec Ninho alors qu’à l’époque il avait disparu de la circulation pendant plusieurs mois. Le rappeur Caennais a été affecté par les critiques sur son physique, un épisode sur lequel il s’est confié dans la 2ème saison de sa série.

Orelsan touché par les critiques !

Dans l’un des épisodes de la suite de son documentaire “Montre jamais ça à personne” réalisé par son frère Clément Cotentin, Orelsan est revenu sur son retour médiatique en 2021 après une longue absence. Le membre des Casseurs Flowters s’est exprimé pour la première fois sur les moqueries d’un cliché pris pendant la réalisation du visuel de morceau “Millions” pour le projet No Limit.

Sur la photo en question, l’artiste apparait avec un changement physique assez vieillissant particulièrement en raison de sa coupe de cheveux grisonnante. Il s’est entre autres retrouvé comparé à un “vieux de 80 balais” ou encore à une “vielle du cdi”. “C est parti le clip avec Ninho est dispo, le lien est en story. Réalisé par Gregory Ohrel. Prod Skread et Phazzmusic Clique pour savoir si je ressemble à la vieille du cdi” avait-il réagi avant la sortie de la vidéo avec beaucoup d’autodérision sur son compte Instagram pour annoncer la mise en ligne du clip suite aux messages des internautes.

“Avec une mauvaise photo les gens voyaient ma musique différemment…”

Orelsan a décrit sa réaction au moment des faits, c’est une amie qui lui a appris que le photo en question est devenue virale sur la toile en 2021. “Elle me dit : “Ouais, y’a une photo de toi qui est sortie depuis une semaine où on dirait que tu es vieux de fou, et où t’es moche dessus”” commence-t-il expliquer avant de poursuivre, “Je regarde, et c’est sur le tournage du clip avec Ninho, c’est un figurant qui a pris la photo, et sur celle-ci, on dirait que je suis une vieille folle avec des chats. Genre la meuf des Simpson“.

“Ça a fait le tour d’Internet, c’est un truc de fou. Moi, il y a la tante d’un pote à moi qui m’en a parlé en s’inquiétant : ‘Qu’est-ce qu’il a Orel ? Il a pris un coup de vieux ? Ça va pas ?'” se rappelle Skread.“Quand le morceau sort, ça faisait 2 ans que je n’avais pas sorti un truc, et j’ai le malheur d’aller voir sur Twitter” en rigole aujourd’hui Orelsan mais à l’époque cela ne l’a pas vraiment faire rire.

“Je vois plein de réactions qui disent : “Ah, ça se voit qu’il est vieux”, “Sa voix est vieille”, “Ça se voit qu’il n’est plus dedans”, “Le flow est rigide”, “Ah ouais, Orelsan est fini quoi”».”, confesse-t-il avant d’ajouter que cela l’a vraiment marqué, “Quand il y a un truc que tu crois cool, et qu’on te dit : “En fait t’es un fils de pu*e”, parce qu’il y a vraiment des gens qui mettent “Ce f*p d’Orelsan”, au bout d’un moment, je ne peux pas faire semblant que ça ne me touche pas“.

“Ce qui me rendais fou, c’est qu’une mauvaise photo fait que les gens voyaient ma musique différemment. Ça pouvait influencer tout mon travail“ a conclu Orelsan.