Une sœur gendarme fan de Gims, Maes et Booba se démolissent sur leurs familles

Tous les coups sont permis dans le clash entre Maes et Booba, ils se mettent même à faire des révélations sur les familles ! L’embrouille s’intensifie entre les deus rappeurs, le Sevranais ne lâche plus le DUC et a commencé à sortir des dossiers privées en affichant notamment la mère de Luna et Omar puis la sœur de son rival. B2O en a ajouté une couche en affirmant que la sœur de son ennemi est gendarme alors qu’il l’accuse d’être une balance.

C’est pas nous la Police, c’est ta soeur lâche Booba à Maes !

Maes posté une story avec une photo de l’ex-femme de Booba accompagnée de Kanye West en déclarant, “C’est le jauney pour mieux se faire défoncey. #CocuCoké Merci Kanye pour les travaux. Ma femme est à la maison et toi ? Il va bien s’occuper d’elle”. Le DUC s’est expliqué qu’il n’est plus en couple avec la mère de ses enfants, “Malheureusement pour toi on est pas mariés, pas ensemble donc personne ne trompe personne. En tout cas elle est lourde cette se*tape. Mongolito que tu es. Et moi par contre je ne parlerai jamais de la mère de tes enfants. Force à elle”.

Ensuite Booba a contacté Benab pour avoir des dossiers sur le Sevranais mais le rappeur a refusé en affirmant qu’il est déjà “un homme à terre”. Cela n’a pas calmé les ardeurs de Maes qui a révélé que le frère de B2O est un toxicomane et en lui reprochant d’avoir appelé la police en 2016 lorsque sa mère s’est fait kidnapper puis en révélant une photo de la sœur de son rival pour se moquer d’elle.

Les familles utilisées pour leur clash !

“C’est pas nous la Police, c’est ta soeur, ta soeur la condé. Ta soeur la condé” balance par la suite Kopp en révélant à son tour une photo de la sœur de son ennemi en dévoilant qu’elle est gendarme, “Un détenu raconte son incarcération, la sœur de Maes l’aurait menotté” puis il dévoile que cette dernière est fan de Gims, “Pu*ain, elle écoute du Gims“ commente-t-il.

Maes poursuit avec un cliché du frère de Booba en affirmant qu’il est toxicomane ou encore la supposée sœur de ce dernier avec ses propos dans une interview déclarant “Mon frère n’a jamais grandi dans une cité. Il a grandi dans la riche commune de Meudon-la-Forêt. Petit il avait même son cheval”. Kopp a démenti en dévoilant la vraie photo de sa demi-sœur.

“Aucune famille n’est parfaite et personne s’est fait péter par ma faute ou celle de ma soeur, on l’aurait entendu. Chacun son métier et force à elle, c’est mon sang. Ton frère c’est bien un crakcers non ? Aide le grand millionnaire crevard que tu est, on a kidnappé ta mère, t’as appelé la police. N’inverse par les rôles et va venger ibou sale fils de pu*e. #TetoMan” réagit Maes pour se défendre. “Oui mon grand frère a de gros problèmes malheureusement… tu pourrais pas comprendre. Et oui on a kdnappé ma mère et oui j’ai appelé la police pour la retrouver. Ca t’as pas empêché de faire des feats avec moi à l’époque hein #maespackseum” s’est justifié le DUC en réaction.

Le clash est visiblement loin d’être terminé entre eux….