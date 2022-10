Les joueurs du Bayern ont fêté leur victoire à Barcelone en boîte

Les joueurs du Bayern Munich ont célébré comme jamais la victoire face au FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des Champions, ils ont passé la soirée en discothèque dans la capitale de la Catalogne pour fêter ce triomphe ainsi que l’élimination du Barça de la compétition.

Pour la deuxième saison consécutive, le Barça n’a pas atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et devra se contenter de l’Europa League. Suite à la victoire de l’Inter 4 buts à 0 face au Viktoria Plzen, les joueurs Catalans savaient déjà avant d’affronter le club Allemand qu’ils ne pouvaient pas faire mieux qu’une troisième place dans leur groupe dominé par le Bayern Munich, le club espagnol espérait tout de même sauver l’honneur avec une victoire de prestige mais cela a été un échec.

Ils ont pas respecté le Barça !

En effet les Bavarois ont dominé en Catalogne avec une victoire facile sur le score de 3 buts à 0 au Camp Nou avec des réalisations de Sadio Mané, Eric Maxim Choupo-Moting et Benjamin Pavard. Les Munichois ont enchainé une cinquième victoire de suite alors que le Barça n’a pas même réussi à cadrer le moindre tir dans cette rencontre. Pedri a confié sa déception après le match en déclarant, “On va tout donner pour remporter la Ligue Europa. Là, je crois que oui, c’est un désastre. Mais on est très jeunes. Il y a beaucoup de recrues, on ne se connaît pas encore. On manque de temps, mais oui, c’est un désastre, parce que le Barça doit toujours passer la phase de groupes”.

Les joueurs du Bayern ont apprécié cette victoire et ont terminé cette soirée dans la boîte de nuit du Shôko située à Barcelone. Des témoins ont filmé la scène avant de partager des vidéos sur les réseaux et selon les images certains ont même affirmé avoir aperçu Lewandowski en compagnie de ses anciens coéquipiers.

Après avoir tapé le Barça hier, les joueurs du Bayern ont terminé en boîte de nuit au Shôko, dans les rues de Barcelone 👀🕺🏾 pic.twitter.com/CNMG26ugJj — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 28, 2022