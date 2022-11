Booba attaque Booska-P pour soutenir Dosseh et défendre Eto’o

Booba et Dosseh sont très remontés contre Booska-P sur l’affaire de la polémique des propos de Samuel Eto’o contre Thierry Henry. Une déclaration de l’ancien joueur de Barça au sujet du meilleur buteur de l’histoire des Gunners a fait scandale et les deux rappeurs français sont montés au créneau pour dénoncer les agissements du média dans ce dossier. Le DUC a également placé une pique contre Skyrock tout en espérant un retour d’OKLM.

Dans un extrait du documentaire « Dinos, Mémoires » réalisé par Booska-P pour présenter le prochain album de Dinos baptisé “Hiver à Paris” à paraitre ce vendredi 4 novembre, Samuel Eto’o était invité dans le reportage et s’est exprimé dans une séquence sur Henry, il a parlé de l’époque où les deux joueurs ont évolué ensemble au FC Barcelone. “Je pense qu’il n’était pas au niveau d’Anelka. Titi était bon, mais je préférais d’autres joueurs. En tout cas il n’était pas à mon niveau” déclare notamment le Camerounais. Les propos ont fait polémique sur la toile ce qui a fait réagir le rappeur du 93 et Dosseh pour pousser un coup de gueule contre les journalistes du média avant d’être soutenu par Booba.

Dosseh défend Eto’o en pointant du doigt Booska-P, Booba le soutien !

“A propos de la diffusion de la séquence de Samuel Eto’o publiée le 28 octobre 2022 par le média Footballogue, le média Booska-P déclare par le présent communiqué : Être le seul décisionnaire quant à la sélection de cet extrait ainsi que du choix de sa diffusion” s’est justifié Booska-P dans un communiqué posté sur les réseaux avant de finalement le supprimer mais cela n’a pas échappé à Dosseh qui s’est directement adressé au média sur Twitter.

“Booska p c’est des oufs eux. Donc dans le cadre d’un docu auquel quelqu’un a gentiment accepté de participer, tu le filmes alors que les micros sont censés être off, à son insu Tu publies la séquence, qui fait polémique dans les milieux concernés auprès des personnes concernées.” a-t-il tout d’abord déclaré avant de poursuivre, “Tu publies 1 communiqué timide où tu assumes à peine ta responsabilité, le tout en estimant que t’en fais déjà presque trop, Et quand l’un des principaux concernés par le tort causé, cite ton tweet en précisant quelques détails CRUCIAUX sur ta démarche, Tu te braques et tu supp.”.

Kopp souhaite relancer OKLM !

Booba a relayé les messages de Dosseh pour s’en prendre à Fif Tobossi, l’un des fondateurs du média Booska-P et aussi à Fred Musa, l’animateur de l’émission Planète Rap sur Skyrock avant de militer pour le retour de son ancien média OKLM. “Depuis combien d’années j’vous dis que votre Fifou c’est un âne mais vous continuez à leur donner la force. Pareil pour Fred de sky pareil pour tant d’autres… Faut le retour d’un OKLM pour pousser de nouveaux artistes. Y en a tellement dans l’ombre” a commenté le DUC.

Dinos de son côté a également précisé que Eto’o a été filmé à son insu dans cet extrait vidéo et qu’il a fait l’éloge de Thierry Henry dans une autre séquence que le média n’a pas diffusé.