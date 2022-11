Polska et Tootatis recalées à l’entrée d’un établissement se font démonter dans TPMP

Polska et Tootatis ont pris cher ! Cyril Hanouna a invité dans TPMP ce soir mercredi soir les deux influenceuses pour s’expliquer sur la vidéo qui a fait le buzz le weekend dernier dans laquelle elles se font recaler de l’entrée d’un établissement, “Tootatis et moi on se fait recaler d’un restaurant à cause de nos décolletés” a réagi la première citée en diffusant la séquence.

Il y a quelques mois Polska s’était vanté d’avoir mis un vent à Central Cee, avant cela la jeune femme avait également fait parler d’elle après avoir subi les moqueries de Booba mais depuis sa popularité est grandissante via les réseaux particulièrement sur Onlyfans. Cette fois-ci c’est en compagnie de Tootatis qu’elle s’est fait remarquer. Les deux amies sont vues refuser l’entrée dans un restaurant, le Café des Phares en raison d’un tenue inappropriée. Le restaurant s’est offert à cette occasion de la promotion gratuite en obtenant des centaines d’avis positifs des internautes pour valider cette décision.

Les deux influenceuses lynchées !

Polska et Tootatis ont dénoncé un scandale en déplorant la discrimination du patron du restaurant pour se défendre. Cyril Hanouna a donc décidé de faire venir les deux jeunes femmes sur la plateau télévisé de TPMP pour s’exprimer. Guillaume Genton a vivement critiqué le comportement des deux influenceuses à la tenue provocatrice alors qu’elles ont avoué le fait d’avoir filmé la scène pour faire parler. “Il y a des restaurants où il y a vraiment du racisme, où il y a vraiment de l’homophobie et vous tout ce que vous voulez faire c’est du buzz à deux balles” s’est-il énervé, “C’est du buzz à deux balles” a commenté Benjamin Castaldi.

Le duo assure avoir subi des insultes du parton de l’établissement, les traitant de stripteaseuses, “On a été recalées. On a fait du bruit. On s’en fout de ce qu’ils pensent” déclare Tootatis, “On voulait juste manger des oeufs en fait” a ajouté Polska. Dans le sondage lancé par TPMP sur Twitter, les internautes sont unanimes et soutiennent le choix du restaurateur à plus de 90% et se sont moqués des jeunes femmes.

🗞️ @Elies13700 Pour rappel, voici la vidéo où les influenceuses se voient refuser l’accès : pic.twitter.com/kxD9rLEOY1 — Cerfia (@CerfiaFR) October 31, 2022

“Vous voulez faire du buzz à deux balles” Tenues jugées “inappropriées” : Les deux influenceuses recalées à l’entrée d’un restaurant s’expriment dans #TPMP face aux chroniqueurs ! pic.twitter.com/L8c13aXcx8 — TPMP (@TPMP) November 2, 2022

“C’est tout ce que je déteste (…) Vous voulez pas travailler ?” Tenues jugées “inappropriées” : Les deux influenceuses recalées à l’entrée d’un restaurant s’expriment dans #TPMP face aux chroniqueurs ! pic.twitter.com/FhJH0yxeum — TPMP (@TPMP) November 2, 2022

“Il y a des temps pour s’habiller en tchoin ?” Tenues jugées “inappropriées” : Les deux influenceuses recalées à l’entrée d’un restaurant s’expriment dans #TPMP face aux chroniqueurs ! pic.twitter.com/shG86jWzfH — TPMP (@TPMP) November 2, 2022