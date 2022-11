Ninho et Heuss L’Enfoiré sortent une reprise de La Marseillaise

« La Marseillaise », la collaboration tant attendue entre Heuss et Ninho !

C’est sorti ! Quand deux des plus grands hitmakers de France s’allient, ça donne “La Marseillaise”. A la hauteur des espérances, Heuss L’Enfoiré et Ninho offrent un titre au potentiel hautement viral et addictif avec un remix étonnant et décalé de notre hymne national.

Ce titre produit par Zeg P connu pour le tube “Fade up” avec SCH et Hamza qui a cartonné tout l’été sur les plateformes de streaming avec plus de 56 millions de streams sur Spotify et 28 millions de vues sur Youtube offre un air festif de la Marseillaise repris par le duo Ninho et Heuss L’Enfoiré qui ont conservé le célèbre « Allons enfants de la Patrie ». La sortie du morceau est accompagnée de son clip réalisé par Nicolas Noel.

Le single “La Marseillaise” de N.I et Heuss s’invitera sans aucun doute dans toutes les playlists de cette fin d’année et devrait également accompagner tous les fans de football lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.