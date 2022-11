Drake remercie des stripteaseuses à sa façon en offrant des sacs Chanel

Drake a sorti le grand jeu face aux stripteaseuses !

Le rappeur Canadien est connu pour apprécier la compagnie des la gente féminie. L’année passée, Drake avait même organisé une fête privée avec 1000 femmes, il est également un amateur de strip-clubs et a dernièrement gracieusement récompensé des danseuses lors d’une soirée.

Au mois septembre 2021, Drake avait invité 1000 jeunes femmes pour une soirée dans la chaîne de restaurants Dave & Buster’s situé dans le Dolphine Mall à Miami après la sortie de l’album « Certified Lover Boy ». Future, Yella Beezy, Alexis Skyy et d’autres personnalités étaient aussi convié à cet événement lors duquel l’artiste avait interprété quelques morceaux extraits de son projet en live. Drizzy est un amoureux de la fête et aime bien s’entourer de jolies filles mais sans pour autant les calculer, le plus souvent il ignore tous les femmes présentent à ses soirées.

“Il n’y aura que 5, 10 gars, mais elles seront cinquante à cent filles… Il va juste les inviter, mais ce qu’elles disent, c’est qu’il ne parle jamais à aucune des femmes là-bas. Les femmes viennent le pourchasser et il ne leur prête aucune attention. Il est plus concentré sur la musique, rencontrant les autres gars là-bas, les autres musiciens” a assuré Myron Gaines dans l’un de ses podcasts. Pour fêter la sortie de son album en commun avec 21 Savage, Drake s’est rendu dans un strip-club et a encore fait preuve de sa gentillesse en donnant des sacs Chanel aux jeunes femmes de l’établissement tout en immortalisant le moment avec une photo relayée sur les réseaux.