Kaaris en garde à vue

Kaaris toujours accusé de violences sur son ex !

Au mois septembre dernier, Kaaris semblait serein face aux accusations de son ancienne compagne. Après sa garde à vue dans le cadre d’une plainte de Linda, la mère de sa fille pour violences, Riska s’était brièvement affiché sur les réseaux pour démontrer ne pas être affecté par les critiques à son encontre mais sans faire aucun commentaire sur l’affaire en cours mais un nouveau rebondissement vient de survenir.

En effet le quotidien Le Parisien vient de révéler ce mercredi mardi que le rappeur Sevranais vient encore d’être placé en garde à vue pour cette affaire et va encore devoir répondre aux questions des enquêteurs. Suite à sa première garde à vue il y a près de deux mois, Kaaris se retrouve une nouvelle fois auditionné au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois pour s’expliquer sur son différend avec son ex-femme qui affirme avoir a été frappé par le père de son enfant. Elle aurait subi des coups de poing et de pied ainsi qu’un arrachage d’ongles selon sa version des faits. Cette dernière est aussi en garde à vue, elle est poursuivi de violation de domicile et dégradation suite à une plainte du rappeur français qui l’accuse également de dénonciation calomnieuse.

Pour le moment les avocats de Kaaris n’ont pas fait de commentaire sur cette garde à vue. L’un d’eux avait affirmé au mois de septembre que les propos de l’ancienne compagne ne sont que des mensonges, “Linda a orchestré de toutes pièces les faits de violence qu’elle a par la suite dénoncés à l’autorité judiciaire pour exercer une forme de pression médiatique, juridique et financière.” avait-il expliqué.

