La transformation physique impressionnante de Kaaris

A ses débuts dans le rap, Kaaris avait une toute autre apparence qu’aujourd’hui avec un physique plus maigrichon et sans sa fameuse barbe ! Avant de connaitre le succès dans les années 2010 avec son album “Or Noir” ayant contribué à mettre en avant la trap en France et sa collaboration avec Booba, Riska a fait ses premiers pas dans le rap sous le nom de scène de Fresh, à l’époque il avait un physique bien différent de celui qu’il affiche aujourd’hui.

L’imposante métamorphose de Kaaris

Vous le savez, des nombreux rappeurs français sont des adeptes de la musculation, ils n’hésitent pas à afficher leur prise de masse musculaire sur les réseaux en filmant les séances à la salle de sport. Depuis le début de sa notoriété en 2011-2012 suite à son rapprochement avec Booba sur la mixtape Autopsie 4 pour le titre “Criminelle League” puis le tube “Kalash” extrait de l’album “Futur” de B2O et le carton du projet “Or Noir” en 2013 avec le classique “Zoo“, Kaaris s’affiche avec une impressionnante musculature mais cela n’a pas toujours était le cas quelques années auparavant.

En effet dans une archive datée de 2007 issue de sa mixtape 43e Bima, Kaaris a un physique bien différent dans le clip “Mets moi Prem’s”. Dans des interviews de l’époque Riska apparait également sans sa barbe, dans l’une des vidéos, il parle des personnes talentueuses de sa ville en tenant des propos visionnaires sur l’avenir des rappeurs à Sevran, “T’es à Sevran ici tu vois, y a beaucoup de talents, tu vois ce que je veux dire. Le problème c’est qu’il y a pas encore eu quelqu’un qui peut vraiment s’exprimer, tu veux ce que je veux dire, pour pousser les autres pour sortir, pour que tout le monde s’en sort. Demain dès qui en a un qui va sortir ici tu vas voir ca va être un raz de marée”.

Kaaris arbore désormais fièrement un physique tout autre de celui de ses débuts dans la musique qu’il met en avant fréquemment sur Instagram et que vous pouvez retrouver plus en détails en vidéo ci dessous.

Article en lien : Kaaris aurait prémédité la rixe d’Orly, Booba lâche une preuve compromettante