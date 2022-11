Mounir Moons se moque de GMK en l’imitant grossièrement

Mounir Moons a complètement craqué en provoquant GMK !

Au mois de juin dernier Mounir Moons avait déjà tenté de ridiculiser GMK en l’imitant vulgairement dans une vidéo. Après une période d’apaisement le blogueur vient de relancer ses provocations sur les réseaux et fait encore parler de lui avec une récente vidéo.

Le célèbre Youtubeur automobile, GMK, de plus en plus populaire est désormais suivi par plus de 1,7 millions d’abonnés sur la plateforme d’hébergement de vidéos et par 3 millions d’internautes sur Instagram mais il s’est encore attiré les foudres de Mounir Moons. “Bon les gars j’ai ramené une Audi AA 3 litres 5. Maintenant je m’en vais et j’envoie Lacrim en enfer. C’est parti (…) Donc là ce que j’aime bien comme vous pouvez le voir tout est en carbone comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir ici c’est un super bel écran” avait commenté ce dernier dans une séquence cet été d’une parodie en train de reprendre les mimiques faciales de l’influenceur pour mimer sa façon de s’exprimer dans ses vidéos et il vient encore de récidiver.

En effet en début de semaine, Mounir Moons a posté une nouvelle séquence pour s’en prendre à GMK dans laquelle il se met en scène face à une voiture de luxe. “Ouais les gars je suis avec mon nouvel AMG” déclare-t-il tout en imitant la façon de parler de GMK pour se moquer de lui. “Bon la famille, regardez le volant nouvelle génération. Compteur, ici tout est en carbone. Regardez l’écran, ce que j’aime chez l’écran c’est qu’il est assez grand, il est compact. La boîte à vitesse, elle est magnifique” poursuit-il ensuite. Le principal ciblé n’a pas réagi à cette scène préférant sous doute éviter de relancer les hostilités.