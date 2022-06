GMK ridiculisé par Mounir Moons qui l’imite vulgairement et envoie Lacrim en enfer

Mounir Moons s’amuse de GMK et Lacrim !

La séquence risque de ne pas plaire au célèbre influenceur automobile, Mounir Moons s’est amusé à imiter grossièrement GMK après s’être déjà embrouillé ces derniers jours avec Lacrim ou avoir provoqué Conor McGregor, le blogueur poursuit ses provocations sur les réseaux et faire encore parler de lui.

Mounir Moons continue ses attaques sur les réseaux, récemment il a même déclaré chercher Conor McGregor en vacances à Cannes pour le frapper. “Hey la famille, on me dit que Conor McGregor est à Cannes. Essayez de me trouver où il est, je vais lui mettre un coup de pied sauté, par le tout puissant, je lui mets un coup de pied sauté. Trouvez-moi où il est… On va voir MMA ou pas MMA, UFC ou pas UFC… J’vais arriver un coup de pied dans le menton” avait-il balancé dans une vidéo. Un message qui n’est pas arrivé aux oreilles du combattant Irlandais et restant sans suite. Le snapchatteur s’est donc trouvé une nouvelle cible en la personne de GMK en le parodiant.

En effet Mounir Moons a fait une parodie du Youtubeur suivi par plus de 1,58 millions d’abonnés en reprenant ses mimiques faciales puis en reprenant sa façon de s’exprimer dans ses vidéos automobiles tout en faisant dans l’exagération. “Bon les gars j’ai ramené une Audi AA 3 litres 5. Maintenant je m’en vais et j’envoie Lacrim en enfer. C’est parti (…) Donc là ce que j’aime bien comme vous pouvez le voir tout est en carbone comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir ici c’est un super bel écran” commente-t-il dans la séquence qui bien faire rire les internautes tout en plaçant une pique contre le rappeur français Lacrim.