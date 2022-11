Sindy démonte Hanouna en pleine scandale avec TPMP, “Vous êtes inhumain”

L’émission de Cyril Hanouna cumule les polémiques en ce moment. Sindy, ex-membre de la Team BS avec La Fouine, Sultan et Fababy est sortie du silence pour pousser un coup de gueule contre Touche Pas A Mon Poste et lâchant un dossier sur son passage dans le programme télévisé il y a quelques années à l’occasion de la promotion de son album.

Sindy, l’ancienne protégée de La Fouine fustige TPMP !

Ce jeudi, Cyril Hanouna a scandalisé les téléspectateurs suite à son échauffourée verbale avec Louis Boyard. Le député LFI était invité dans TPMP est a eu des propos critiques à l’encontre de Vincent Bolloré. “Les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l’Afrique. Et je vais vous donner l’exemple de Bolloré qui a déforesté le Cameroun”. L’animateur télévisé n’a pas apprécié cette déclaration et un échange virulent a éclaté en direct, l’élu a même été contraint de quitter l’émission pour conclure la séquence le tout sous les huées du public.

“Cyril Hanouna vient de m’insulter pour avoir critiqué Bolloré, propriétaire de sa chaîne. Cyril Hanouna est aussi irresponsable avec la liberté d’expression qu’avec l’extrême droite. La France prend un tournant inquiétant” a déclaré Louis Boyard après cet incident dans TPMP. Quelques jours auparavant une autre scène a fait débat lors du passage de Ruby Nikara, la jeune femme s’est fait humilier par les chroniqueurs en direct dans l’émission. Les séquences ont agacé Sindy, l’ancienne membre du groupe formé par La Fouine s’est confiée pour s’attaquer au présentateur de l’émission.

L’ex membre de la Team BS critique Hanouna

“Pardon mais Ruby Nikara était explosée (dr*gue ou alcool ou médocs ou détresse émotionnelle profonde ou les 4) sur le plateau, au lieu d’envoyer un magneto et d’appeler le samu vous la gardez en plateau et vous vous foutez de sa gueule avec vos nez pleins de c*ke #hanounaGrosCon.” a-t-elle commencé à tweeté avant de continuer, “Vous êtes dangereux. Et méchants. Et inhumains.. Vous participez à la dégradation de la France d’aujourd’hui.. Et vous stigmatisez les gens. Les influenceuses sont pas toutes des connes écervelée invitez moi qu’on en parle.”.

“Si t’avais un soucis et j’ai quitté le plateau en larme. J’y allais pour la promo de mon album on en a pas parle et on m’as posé une question : T’es célibataire Sindy ? Parce que Jean-Michel Maire me trouvait bonne, c’était la veille de mes 20 ans.“ a ensuite révélé Sindy en réaction à la remarque d’un internaute sur son passage à TPMP.

