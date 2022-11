Ruby Nikara se ridiculise totalement dans TPMP et se dénude

Ruby Nikara a encore frappé ! Invitée par Cyril Hanouna dans TPMP pour prendre la défense des influenceuses suite au passage de Polska et Tootatis la veille dans l’émission dans une séquence qui avait choqué les internautes, l’influenceuse/rappeuse comme elle le décrit sur son profil Instagram suivi par plus 400 000 abonnés, la jeune femme a pris cher face aux propos de Guillaume Genton avant de craquer sur la plateau télévisé en se mettant en soutien gorge.

Dans le dernier numéro Touche pas à mon poste, Ruby Nikara a fait le buzz mais pas de la meilleure des façons. Connue notamment pour avoir mis en vente en début d’année de l’eau usée de son bain au prix de 1500 euros le bocal ainsi que ses culottes usagées, un concept sur lequel elle s’était exprimée à l’époque dans l’émission de Cyril Hanouna mais qui n’avait pas convaincu les téléspectateurs, l’influenceuse vient encore de faire parler d’elle suite à son comportement choquant dans le programme télévisé. Elle a souhaité répondre aux déclarations de Guillaume Genton contre les influenceuses qui avait vivement critiqué Polska et Tootatis suite à l’affaire du restaurateur ayant refoulé les jeunes femmes de son établissement en raison d’une tenue inappropriée qu’il a jugé trop provocatrice.

“Votre seul façon de gagner de l’argent, c’est de se mettre à poil” a notamment balancé le chroniqueur en réagissant aux déclarations de Ruby très nerveuse avant d’ajouter qu’elles gagnent de l’argent avec des photos dénudées sur Onlyfans. Cette dernière est rapidement sortie de ses gonds en s’agitant dans tous les sens pour tenter de se défendre, elle a ensuite voulu démontrer avoir le droit de s’habiller comme elle le souhaite en France. “Voilà, maintenant je vais vous montrer que je suis là pour la liberté et en tant que femme si je veux me pointer à 7h du matin se*y, je le fais (…) Je m’habille comme je veux et je ne suis pas d’accord avec vous et vos discours misogynes” commente-t-elle en retirant son haut pour se mettre en soutien gorge dans une séquence malaisante qui a animé les réseaux sociaux ce jeudi soir.

“On s’habille comme on veut” Tenues inappropriées : Le coup de gueule de Ruby Nikara contre Guillaume Genton après son clash avec deux influenceuses ! #TPMP pic.twitter.com/sqfr6t4xgY — TPMP (@TPMP) November 3, 2022

“Votre seul façon de gagner de l’argent, c’est de se mettre à poil” Tenues inappropriées : Le coup de gueule de Ruby Nikara contre Guillaume Genton après son clash avec deux influenceuses ! #TPMP pic.twitter.com/cf87ndnYBq — TPMP (@TPMP) November 3, 2022