La dernière pub Nike pour la Coupe du monde est géniale

La séquence est magique ! Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Ronaldo et Ronaldinho, ils sont tous réunis dans la nouvelle publicité de Nike pour la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar qui débutera ce dimanche et la vidéo est rapidement devenue virale sur la toile.

La nouvelle pub Nike pour la CDM 2022 est phénoménale

Comme à chaque Coupe du Monde, les différents équipementiers de la compétition profitent de l’événement qui aura lieu pour la première fois de l’histoire en fin d’année au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022 pour lancer des nouvelles campagnes publicitaires à ce jeu là, Nike fait fréquemment très fort. Pour cette nouvelle édition du plus grand tournoi de football au monde, la marque à la virgule a encore fait preuve d’originalité.

L’enseigne basée à Beaverton dans l’Oregon s’est offert un casting de luxe pour cette campagne promotionnelle en invitant les stars du ballon rond tel que Kevin de Bruyne, Kylian Mbappé, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho ou encore Virgil Van Dijk ainsi que les joueuses féminines Sam Kerr et Alex Morgan pour un match entre des vedettes de hier et d’aujourd’hui grâce au multivers avec des scientifiques farfelus dans un spot de plus de 4 minutes baptisé Footballverse

“Footballverse illustre la croyance de longue date de Nike selon laquelle l’avenir du sport a un potentiel infini et encourage une nouvelle génération de footballeurs à le prouver”, a communiqué Nike avec la sortie de spot publicitaire.