Ninho, Ziak, Kaaris, Freeze Corleone et SDM : ce feat de rêve devient réel

Une collaboration inédite au sommet du rap français entre Ninho, Ziak, Kaaris, Freeze Corleone, Nahir et SDM vient d’être imaginée avec réussite par un Youtubeur. Un nouveau mashup a retenu l’attention des auditeurs de rap avec près d’un millions de vues c’est celui de Ft2ouf réunissant les rappeurs cités précédemment et le rendu est bluffant de réalisme le tout avec des images des différents artistes pour la création du visuel.

Ninho, Ziak, Kaaris, Freeze Corleone réunis sur un mix génial !

Les mashups se multiplient dans le rap français et certains valent le détour comme celui produit par Ft2ouf qui a repris le principe de Jul avec Bande Organisée pour le transformer en Drill organisée. Récemment Nekfeu, Orelsan, Damso et Vald sur un même titre a inspiré un producteur pour un remixe originale et de qualité. Sur ce nouveau mashup ce sont les rappeurs Ninho, Ziak, Kaaris, Freeze Corleone, Nahir et enfin SDM qui se retrouvent sur un morceau commun accompagné de son clip pour une association étonnante.

Ce mashup intitulé “Drill organisée” comporte les acapellas des morceaux “Moneygram” de Nahir avec Freeze Corleone, “Moula moula” de Kaaris, “Prière” de Ziak, “Binks To Binks 7” de Ninho, “Bonne journée” de SDM et enfin “Adriano” de Nahir. La vidéo reprend aussi les images de clips “Flocko” et “LG” de Ziak, “#malentouré” et “À l’affût” de SDM, “Tu dois des sous” et “I.R.M” de Riska, “Binks To Binks 7” de N.I ainsi que de “Scellé pt2 & 4” et “Fraude” de Freeze Corleone.