Nekfeu, Orelsan, Damso et Vald sur le même titre, c’est une tuerie

Une connexion inédite entre Nekfeu, Orelsan, Damso et Vald sur une même chanson aurait sans doute l’effet d’une bombe dans le rap français et pourrait nous offrir un tube en puissance. Le Youtubeur Swann anciennement nommé PNL World vient de dévoiler un aperçu de ce que donnerait un tel featuring entre les 4 têtes d’affiche.

Cette collaboration entre les quatre rappeurs français fait rêver plus d’un fan mais n’a malheureusement pour le moment jamais eu lieu mais le Youtubeur Swann a décidé de réaliser un mash-up une nouvelle fois surprenant de réalisme entre ces artistes et c’est une réussite, le flow des rappeurs se mélange parfaitement.

Nekfeu, Orelsan, Damso et Vald unis sur un mix de dingue !

Suivi par plus de 222 000 abonnés sur Youtube, Swann s’est récemment inspiré de l’émission la Nouvelle école pour un mix entre le vainqueur du concours, Fresh et les trois membres du jury, SCH, Shay et Niska. Un autre de ses mashups se démarque en réunissant Nekfeu, Orelsan, Damso et Vald sur “Prophétie” qui cumule plus de 600 000 visionnages. Cette réalisation regroupe des extraits des titres, “Anunnaki“, “Primitif”, “Désaccordé”, “NQNTMQMQMB” et “La faux le fer” du V, les singles “DJA ROULÉ”, “Ipséité” et “Π. VANTABLACK” de Dems, les morceaux “San” et “Du propre” d’Orel’ ainsi que “Zéro Détail” et “Martin Eden” du Fennec.

Le Youtubeur a encore réussi une prouesse dans ce montage avec les images des différents clips des artites. Reste à savoir désormais si l’un d’eux valide cette réalisation.