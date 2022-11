SCH frappe fort avec Niobe et débarque dans Need for Speed

SCH fait encore monter l’attente avant la parution de sa nouvelle mixtape avec clip au visuel toujours aussi soigné comme à son habitude dans ses dernières réalisations et s’offre également un partenariat inédit avec le jeu vidéo Need for Speed.

Après le single “LIF” qui cumule plus de 5,5 millions de streams depuis sa sortie avec également 6 millions de vues pour le clip sur Youtube, SCH présente le second extrait du projet “Autobahn” avec le titre “Niobe” produit 2K et Gancho ainsi que son visuel réalisé par Zaven.

Dans ce morceau technique et puissant au couplet unique, le rappeur marseillais propose une démonstration de force en enchaînant des punchlines dans un décor tout de rouge. “Ça pull up, deux AK, tu step-back, surpiqûre dans l’habitacle. VS One, diamants comme des nobles, rigoleurs qui font des trucs ignobles. Ro’-ro’ comme un gitano, comme un Lopez ou un Santiago. J’ai rangé quelques milliers d’euros, fais-moi une pipe on the rocks. Pénalty en santiags, flow noir comme cents diables” lâche le S au début de la chanson.

La mixtape Autobahn de SCH fait référence au nom de l’autoroute en Allemagne et s’inspire du monde automobile. Pour marquer le coup, le S s’est associé avec Need for Speed Unbound, le morceau éponyme du projet figure dans la bande-originale du jeu vidéo qui sera disponible le 2 décembre prochain, “Prêts à changer de voie les champions ? Retrouvez mon titre Autobahn dans le jeu Need for Speed™️ Unbound Disponible le 2 Dec. 2022″, a annoncé le rappeur sur Instagram.