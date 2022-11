C’est de plus en plus chaud entre Maes et Booba, « A quand tu m’attraperas »

La situation est de plus en plus tendue entre Maes et Booba, les échanges se sont multipliés la nuit dernière ça tourne au règlement de comptes ! « Ses meilleures vues c’est avec moi », « T’es un kidnappeur d’enfants », les tacles entre les deux rappeurs ont fusé sur Instagram par messages interposés. Les deux anciens amis devenus désormais ennemis ne se lâchent plus et se rendent coups pour coups après une courte période de silence de la part de B2O.

Maes VS Booba, ça attaque de tous les côtés !

Depuis deux semaines, Maes provoque constamment Booba mais ce dernier n’a pas réagi aux derniers messages mais vient de sortir du silence. Tout a commencé avec la publication dans une story du DUC des nombres de vues des clips « Madrina » et « Blanche » avec 133 millions de visionnages pour l’un et 85 millions pour le second et avec le message, « Dis merci, Madrina c’est quelques chose. Le pauvre ses meilleurs c’est avec moi ».

En effet sur sa chaine Youtube, les deux clips cités sont les plus visionnés de Maes, « Vio*eur, détournement de mineure, escroc, parents pervers irresponsables, répond sur tout. @Pattygirl03 c’est quelques chose » a répliqué le Sevranais en mentionnant la mère de Luna et Omar, ancienne compagne de B2O. « Le streams c’est mieux ! Et Blanche c’est mon son. Sois digne wsh arrête de mytho petit Gilles, bientôt il va me dire billets verts c’est lui qui l’a écrit. On l’a perdu. Balance » a-t-il ajouté.

B2O démontre avoir contribué au succès de son rival !

Maes ensuite envoyé la publication en message privé à l’ex femme de Booba avec le commentaire, « Patty tu twerk bien mais l’éducation c’est pas trop ça ma belle » avant de l’afficher dans une story avec la légende « l’amour est dans l’prix ». « Grand gangster, clasher une enfant de 8 ans ça montre bien qui tu es. En même temps t’es un kidnappeur d’enfants logique. MaesQuarteron. » a répondu Kopp suivi de la réaction de son rival.

« Clasher Luna ? T’es con ou quoi ? Trou D*c, le cerveau ne fonctionne plus miskine trop d’zipette. C’est votre éducation qu’on critique vous dégoutez bande de diablotins. Calme toi t’es amoureux et t’as fait des enfants à une prosti****. Sinon Aquababe avait 20 ans et toi Inas #Pointeur #Rkelie » puis « Tu viens encore de te balancer toi même où je rêve ? Ton filtré, il est bon, t’es un pu*ain de de génie ! ».

Le Sevranais traite le DUC de balance

« T’es mauvais en clash Georgey, c’est même pas drôle, à quand tu m’attraperas gros caïd… Ouhoh » a enchainé Booba en référence au véritable nom de Maes, Walid Georgey. Ce dernier a ensuite affiché un ancien tweet du député Julien Odoul daté de 2020, « Ils aiment détester la police derrière une banderole militante. Pourtant, ils composeront tous le 17 sans réfléchir en cas d’urgence. Même @booba n’hésite pas à faire appel à la police quand sa maman est séquestrée. Pas de police, pas de sécurité ! #JeSoutiensLaPolice » avec le commentaire « Tu rappes la rue mais t’es une balance, t’appelles la popo. PS : Voter RN c’est comme écouter du Booba.. c’est mal ». « Et toi tu feat avec des balances hein bou**on » a conclu ironiquement le DUC.