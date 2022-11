Koba LaD interpellé par la police suite à un violent passage à tabac

Koba LaD interpellé par la police après une violente agression à Paris !

Après sa récente collaboration avec le rappeur britannique Headie One sur le morceau « Link In The Ends« , Koba LaD semblait s’être éloigné de la rubrique des faits divers. Alors qu’il avait enchainé les polémiques en 2020 pour s’être maladroitement exprimé en vantant le mérite du meurtre d’un enfant gay par son père, en affirmant ouvertement ne pas respecter le confinement pendant la crise sanitaire ou encore pour avoir pris la fuite suite à un accident de circulation. Cette fois-ci c’est à cause d’un passage à tabac que le rappeur originaire d’Évry refait parler de lui dans la presse.

Un effet le quotidien d’information 20 Minutes vient d’annoncer que Koba Lad vient d’être arrêté dans la matinée de ce samedi par les forces de l’ordre avec 4 autres personnes pour des faits de « violences volontaires aggravées avec arme en réunion« puis placé en garde à vue.

L’interpellation a eu lieu suite à une bagarre dans le 9e arrondissement de Paris, l’incident a éclaté devant une discothèque au alentour de 6 heures du matin. Le gérant de la boite de nuit a averti la police que plusieurs individus (quatre hommes et une femme) ont violemment passé à tabac une personne en assénant des coups à l’aide de bouteilles avant de frapper la victime à terre avec des coups de pied.

Des images de la bagarre filmées de la scène ont fuité sur les réseaux. Sur la vidéo, une personne est rouée de coups par un groupe de cinq individus dont ferait partie Koba LaD comme le démontre la séquence relayée par un témoin sur Twitter. Le responsable de la discothèque a formellement identifié le rappeur comme étant l’un des auteurs de cette agression. Avec des multiples plaies au visage, la victime de ce lynchage a été transportée aux urgences par les secours.

L’équipe de l’auteur de RR 9.1 n’a pas fait de commentaire pour le moment sur cette information.