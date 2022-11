Koba LaD : la violente vidéo de sa rixe choque

Ça s’est tapé un peu trop fort en sortie de boîte de nuit pour Koba !

Ce samedi 26 novembre, Koba LaD a été placé en garde à vue après une grosse bagarre à la sortie d’une boite de nuit. L’auteur de Daddy Chocolat est dans une situation délicate car la vidéo de l’incident l’accable. La séquence d’une partie de cette altercation vient d’être diffusée sur les réseaux sociaux et les images sont relativement violentes.

Suite à l’annonce de plusieurs médias de l’arrestation de Koba LaD, les images de l’incident sont rapidement apparues sur la toile. C’est suite à un showcase dans la discothèque « The Key » située sur le boulevard de la Madeleine dans le IXe arrondissement de Paris que l’embrouille a éclaté. Les esprits se sont échauffés dans l’établissement avant que la bagarre ne se poursuive à l’extérieur dans la rue et des témoins de la scène ont filmé le rappeur français en tain de frapper un individu en assénant plusieurs coups de pied avant de mettre au sol la victime et de continuer de lui porter des coups.

En compagnie de son équipe, Koba LaD est accusé d’avoir violemment agressé quatre personnes dont deux sont sérieusement blessés. l’une avec le visage tuméfié ainsi qu’une entaille à la main et l’autre avec une plaie au crâne. L’une des victimes a été transportée à l’hôpital Georges Pompidou pour être soignée. D’après les informations du Parisien, c’est une simple demande de selfie d’un fan qui a déclenché l’incident, l’artiste en état d’ébriété tout comme plusieurs de ses amis ont ensuite lancé des nombreuses bagarres.

Koba LaD risque gros dans cette affaire, il avait déjà été condamné par la justice à trois mois de prison avec sursis au mois de novembre 2020 pour causé un accident de circulation à Marseile après avoir perdu le contrôle de son véhicule avant de pendre la fuite.