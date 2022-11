Benzema à la Réunion, cet énorme mensonge avec Rohff

En 2009, les médiaux ont accusé Benzema d’avoir démoli une Lamborghini !

Les médias du département français de l’océan Indien ont relayé en masse ce mardi les images du retour de Karim Benzema à l’île de la Réunion pour quelques jours de repos comme en 2009 lorsqu’il évoluant encore avec l’Olympique Lyonnais. Il y a quelques mois Rohff s’est souvenu de cette époque en révélant une anecdote sur ce séjour avec KB9 qui avait animé la presse locale suite à un accident routier.

Depuis la qualification de l’équipe de Franc pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, la rumeur a commencé à circuler d’un possible retour de Benzema au Qatar avant la fin de la compétition. Une possibilité que la presse Espagnole a relayé en affirmant que KB Nueve est apte à faire son retour pour l’entrainement avec le Real Madrid et qu’il figure toujours sur les feuilles de match des Bleus après sa blessure car Didier Deschamps ne l’a pas remplacé. Cette information improbable n’a pas fait long feu. Le Ballon D’Or a bien tourné la page du Mondial et a décidé de prendre un peu de bon temps avec quelques jours de vacances.

En effet le média ImazPress a filmé l’arrivée à l’aéroport de Benzema sur l’île de la Réunion ce mardi. L’attaquant Madrilène a loué une propriété privée pour prendre une semaine de repos avec sa famille avant de reprendre avec son club. En parallèle de cette information Didier Deschamps a fermement démenti la rumeur d’un éventuel retour de son buteur au Qatar. C’est nouvelle a ravivé un souvenir du précédent passage de KB9 à la Réunion en compagnie de Rohff.

Fin 2009, l’ancien attaquant de l’OL avait également opté pour l’île Bourbon afin de prendre quelques jours de vacances et fêter ses 22 ans. Amateur de gros bolides, Benzema s’était retrouvé à faire la Une de la presse locale l’accusant d’avoir causé un accident de voiture au volant une Lamborghini jaune. Cet été, Rohff est revenu sur cette affaire pour rétablir la vérité, « Ils cherchaient à savoir qui était le pilote. Je me balance aujourd’hui : c’était moi » a confessé le rappeur du 94 dans Le QG de Guillaume Pley.

« On avait loué des voitures. On se titillait, on faisait la course. J’ai déboîté et on a touché un trottoir. Le pneu nous a dit Salam. On s’est enfui comme des lâches.« a confessé Housni dans l’émission en ajoutant, « Le matin on se réveille et on voit dans la presse ‘Qui conduisait la voiture?’ C’est remonté partout cette affaire. ». Depuis cette époque les deux hommes ne se fréquentent plus.