Maes moqué par Booba avec des images privées de sa soeur

Ce sont finalement les proches de Booba et Maes qui subissent le plus dans ce clash !

Mais jusqu’ou ira le conflit entre les deux rappeurs ? Dernièrement l’embrouille entre Maes et Booba a passé un nouveau cap. Ils se sont mis à s’attaquer sur leurs familles respectives sans aucun respect pour la vie privée. Le rappeur Sevranais n’a pas hésité à afficher les parents ou encore l’ancienne compagne du DUC pour s’en prendre à son rival qui a répliqué avec des informations sur la sœur de l’interprète de Fetty Wap.

En attendant la sortie de son prochain album programmée pour le début de l’année 2023, Maes se retrouve en plein clash avec Booba et les deux hommes se provoquent régulièrement sur les réseaux sociaux, plus rien ne va entre eux. “Quand je suis avec un reuf, je suis avec à 100% sale traitre manipulateur. R. Kelie petit pointeur tu me parlais pas comme ça quand tu sortais du shtar après Orly et que je t’ai ramené aux Beaudottes… A ce moment là toi même tu sais qui était en fan de qui petit ban*eur de voyou. Va braquer des VTC. Trou Duc #LeTransToutCour” a récemment déclaré l’artiste originaire du 93. Des propos que Kopp n’a pas apprécié et a réagi sur son compte Twitter.

En effet l’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali a décidé d’en remettre une couche en affichant publiquement la soeur de Maes. Il avait déjà révélé que la jeune femme est gendarme et vient encore d’aller plus loin. Booba a commencé par relayer un cliché de cette dernière habillée en Superman tout en l’accusant de se cacher à Dubaï avec le message, “#MAES Ta grand-mère c’est un Jedi, ta soeur c’est Superman c’est pour ça tu fais l’fou caché à Dubaï comme les influenceurs… Bouge pas…” et il n’en est pas resté là.

Dans une autre publication sur Twitter, B2O a posté des vidéos de la soeur du Sevranais dans les vestiaires après un match de football avec la légende “On va y aller tranquille Georgey” en référence au véritable prénom de son rival. De quoi rendre furieux son ennemi qui pour le moment n’a pas répondu et se concentre sur la promotion de son nouveau morceau Fetty Wap qui rencontre un beau succès avec plus de 6 millions de visionnages pour le clip et 8 millions de streams sur Spotify ainsi qu’une cinquième place au dernier classement du Top Singles de la semaine.

#MAES Ta grand-mère c’est un Jedi, ta soeur c’est Superman c’est pour ça tu fais l’fou caché à Dubaï comme les influenceurs… Bouge pas… 🤣🪖🏴‍☠️ pic.twitter.com/RnKQjMqgfQ — Booba (@booba) November 28, 2022