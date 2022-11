Maes tacle Booba avec des vidéos compromettantes de son ex-femme

Alors que Maes vient d’annoncer la fin de la Piraterie tout en insultant copieusement Booba, il vient d’afficher la mère des enfants de l’auteur d’Ultra ! Même si pour le moment ce dernier reste indifférent face aux récentes provocations, le Sevranais n’a aucune pitié pour dévoiler des informations, des photos ou des vidéos de la vie privée de l’ancien membre du groupe Lunatic ainsi que de sa famille et c’est son ancienne compagne, Patricia Cerqueira qui vient d’en faire les frais.

Maes ridiculise l’ex compagne de Booba !

C’est chauffe sérieusement entre Booba et Maes ! L’artiste originaire de Sevran qui vient de dévoiler le premier single de son nouvel opus avec le titre “Fetty Wap” dont le clip a atteint les 1,5 millions de vues en 5 jours d’exploitation poursuit les attaques contre son ancien compère malgré le silence de ce denier depuis quelques jours. Les révélations concernant la relation entre Maeva Ghennam et l’interprète de Madrina ont fait éclater ce clash marquant la fin de l’amitié entre les deux rappeurs après plusieurs collaborations réussies.

En attendant la sortie de son nouvel opus, Maes a donc décidé de ne rien lâcher sur les réseaux contre Booba et multiplie les publications sur son compte Instagram à l’encontre de son ennemi. Dernièrement, il est encore allé encore plus loin dans leur embrouille en y impliquant l’ex-compagne de B2O avec des vidéos de celle-ci en train de s’amuser en boite de nuit. Dans l’une des séquences, elle apparait dans les bras d’un homme tout en l’embrassant, “Elle sait accueillir” commente le Sevranais en légende avant de relayer une autre vidéo de la mère de Luna et Omar en train de boire de l’alcool pendant une fête, “C’est ça la mère de tes enfants ? Je sais pas quelle éducation elle va donner à ta fille” commente-t-il.

Des images choquantes de la fille de B2O avec sa mère !

En conclusion, Maes a partagé une vidéo de Luna, la fille de Booba sur un bateau avec sa mère en compagnie de plusieurs jeunes femmes en bikini en train de twerker. “Mais non pas ta fille Booba, choqué ! Ah si je sais… wAllah miskina c’est une enfant wsh !!! Elle peut pas voir ça à son âge c’est quelle problème mental que vous avez ??!! Quelle éducation vraiment.” a-t-il ajouté.

Face aux divulgations de la vie privée de son ancienne compagne, le DUC s’était déjà défendu de ne pas être affecté par les moqueries car ils ne sont plus en couple et sont séparés depuis plusieurs années.