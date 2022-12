Rohff en feat avec Maes ? Housni répond et tacle Booba

Sans concession, Rohff réagit à la possibilité d’une collaboration avec Maes et sa réponse est claire tout en profitant de l’occasion pour adresser une pique à Booba. C’est lors d’une session de questions/réponses avec les internautes sur Instagram que Housni s’est livré sur un éventuel featuring avec le rappeur originaire de Sevran qui lui a récemment envoyé de la force.

Maes ne mérite pas Rohff !

Après avoir annoncé la sortie du clip « Génération ROH2F » dans une story, Rohff s’est confié sans langue de bois en répondant aux diverses questions de ses abonnés sur Instagram. Il a tout d’abord réaffirmé son intention d’organiser un concert au Parc des Princes, en déclarant « Ca serait Symbolique, ici c’est Paris !« avant d’expliquer qu’il n’y aura pas de réédition de l’album « Grand Monsieur« , d’autres projets sont en préparation comme celui de remonter sur la scène de Bercy. « Un feat avec Maes éventuellement ?« a ensuite questionné un internaute au rappeur du 94 qui a mis fin à la rumeur d’une telle collaboration mais en faisant l’éloge de l’interprète de Madrina.

« Lui il n’a jamais eu peur de dire que j’étais l’une de ses inspirations jusqu’à monter sur scène sur mon refrain de Pour Ceux alors que d’autres ont grandi sur mes sons se sont clairement inspiré de moi, se sont snapés sur mes punchs et mes sons mais ont peur des réactions de l’autre trompette de Meudon, ils ne me méritent pas, c’est que pour les vrais ici.« déclare Rohff sur une connexion avec Maes en faisant référence à l’affiliation de ce dernier à Booba mais leur récent conflit pourrait changer la donne afin de réaliser cette collaboration inédite.

Housni dément un retour de la Mafia K’1 Fry

Housni a apprécié que l’artiste du 93 fasse son entrée lors d’un showcase sur son couplet dans le classique « Pour Ceux » de la Mafia K’1 Fry ou qu’il se soit filmé à plusieurs reprises dans des stories en train d’écouter ses titres mais déplore le rapprochement avec Booba qui compromet la possibilité d’un featuring entre alors que les deux compères sont désormais ouvertement en clash depuis plusieurs semaines. « Rohff légende qu’on le veuille ou non« a d’ailleurs commenté Maes après le concert à l’Accor Arena de Rohff en relayant un extrait vidéo de sa performance sur scène.

Dans une réponse à un internaute Rohff a également adressé quelques conseils aux plus jeunes en déclarant, « Faites du bien sans l’montrer de la boxe du sport, salât, craignez Dieu, restez proche de votre mère, occupez vous d’elle sinon aucune Baraka, croyez en vous avancez tout droit. Gardez le sourire, vos principes, vos valeurs, quitte à vous mettre du monde à dos, zappez et tracez. ». Housni a aussi confié ne plus croire au retour de la Mafia K’1 Fry au complet, « Perso, j’y crois plus. On est en 2022, wesh on approche là cinquantaine. ».