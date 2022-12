Gradur provoque les Anglais à la sortie du stade, c’est hilarant

Gradur chambre ouvertement les supporters anglais après la victoire de la France, la séquence est à mourir de rire !

En vacances depuis le début de la Coupe du Monde, Gradur ne manque pas une occasion d’assister aux matchs de l’équipe de France et n’a pas pu cacher sa joie ce dimanche soir face au Anglais suite à la victoire des Bleus (2-1) lors des quarts de finale de la compétition. Le rappeur du 59 n’a pas hésité à se moquer des supporters adversaires à la sortie du stade.

Invité par Betclic, Gradur était présent hier soir à Al-Khor dans le Stade Al-Bayt avec sa compagne pour suivre la rencontre opposant l’Angleterre et la France. L’interprète du tube “Ne reviens pas” avec Heuss L’enfoiré s’est filmé pendant cet événement en direct des tribunes. Il est notamment arrivé en retard suite à une mésaventure à l’aéroport et a raté le début du match. Il n’a pas voir le premier but de Aurélien Tchouaméni mais n’a pas manqué le penalty réussi d’Harry Kane, tout en dévoilant les images depuis les tribunes du second but français d’Olivier Giroud puis du tir au but au dessus de l’attaquant de Tottenham qui a permis à la France de se qualifier quarts de finale.

L’artiste du 59 n’en est pas resté là, il a ensuite filmé dans sa story Snapchat la célébration des joueurs français avec le public après cette difficile victoire avant de jubiler face aux supporters Anglais. Gradur n’a pas hésité à les provoquer ouvertement à la sortie du stade, “Where is Harry Kane ?” lance-t-il devant les Anglais dégoutés de cette défaite pour les chambrer avec son humour habituel que les supporters de l’Angleterre n’ont pas vraiment apprécié comme le prouve les images.