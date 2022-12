La promesse de Miss Croatie en cas de victoire ne va pas plaire à tous

Si la Croatie championne du monde, ce que veut faire Ivana Knoll risque de faire beaucoup de bruit !

Suivie par plus de 2,5 millions d’internautes, l’influenceuse Croate Ivana Knoll est très populaire dans son pays et le devient de plus en plus dans le monde entier depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar avec sa présence très remarquée dans les tribunes lors des rencontres de son pays qui peut encore espérer remporter le titre.

A chaque match de la Croatie depuis le début du tournoi, Ivana Knoll attire l’attention en dehors de la pelouse. Malgré les mesures locales restrictives, cette supportrice Croate a pour le moment échappé aux sanctions depuis son arrivée au Qatar même si ses tenues sont souvent provocatrices. L’influenceuse ne passe jamais aperçue dans les gradins des stades mais se trouve toujours bien accueillie par les autres spectateurs comme le prouve les images qu’elle publie fréquemment sur ses réseaux.

Ivana Knoll va déclencher la fureur des autorités au Qatar !

Prête à tout pour supporter la sélection entrainée par Zlatko Dalić, elle s’affiche dans diverses tenues aux couleurs rouge et blanche de son pays avec des carreaux ainsi qu’une touche de bleue. Au Qatar, les règles strictes du dress code pour les femmes avec des jupes longues et une poitrine recouverte, ne l’affecte pas, la jeune femme n’en a rien à faire et son comportement a fait polémique à Doha au début de la compétition mais elle assure n’avoir reçu aucun coup de pression, ni avertissement. En cas de triomphe de la Croatie en finale de la coupe du monde, l’influenceuse compte toutefois célébrer la victoire avec un geste très osé qui risque de faire scandale.

En effet a chaque rencontre de la Croatie, Ivana Knoll s’affiche avec un haut aux couleurs de sa nation dans les tribunes qu’elle compte retirer si Luka Modric et ses coéquipiers sont sacrés champions du monde ce dimanche pour laisser apparaitre sa poi*rine. C’est à l’occasion d’une interview pour la télévision allemande qu’elle a exprimé son intention de se déshabiller en public.

Pour arriver en finale l’équipe Croate devra toutefois d’abord battre ce mardi soir l’Argentine de Lionel Messi avant d’attendre demain soir pour connaitre l’autre finaliste qui sera soit le Maroc, soit la France.