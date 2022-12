Sadek méconnaissable, le rappeur s’offre un gros coup de com’

Sadek prend tout le monde à contrepied avec un nouveau clip surprise pour son grand retour !

Après l’album Aimons-nous vivants et son embrouille avec Booba, Sadek a disparu. Le rappeur de Neuilly-Plaisance s’est absenté des réseaux pendant des longs mois avant qu’une étonnante photo de lui n’apparaisse sur la toile en début de semaine ce qui a inquiété les fans sur la santé mentale de l’artiste. Ce dernier s’est finalement exprimé ce mercredi pour annoncer donner une explication et il a réussi à surprendre tout le monde.

En effet le cliché de Sadek qui a fuité sur les réseaux sociaux est devenu viral. Johnny Niuuum y apparait amoindri avec longs cheveux, une barbe et ne semble pas aller au mieux. Rapidement des nombreuses théories se sont lancées auprès des internautes dont celle d’une fin de carrière. Le rappeur du 93 est sorti du silence sur Instagram en réaction aux rumeurs pour déclarer, “Bon je vois une photo de moi circuler… j’avais plus envie de parler, mais je veux pas qu’on parle à ma place non plus, je vous expliquerai tout demain à 22h en live sur ma chaine YouTube”.

Le live était nommé “Je suis triste, j’arrête ?” de quoi intriguer encore un peu plus les fans et de donner la crédibilité sur l’annonce de Sadek de vouloir tout stopper mais il en est tout autre. Il s’est offert un énorme coup de com’ et a tout mis en scène pour présenter la sortie de son nouveau clip intitulé “Sicilien” avec cette photo issue du tournage qu’il a fait volontairement fuiter. Le single est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming.