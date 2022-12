Karim Benzema : Booba révèle pourquoi il ne le côtoie plus

Quand Booba s’est enfin exprimé sur le sujet Karim Benzema alors qu’ils sont en froid depuis des longs mois !

Les deux compères après s’être côtoyés pendant des nombreuses années, le DUC et KB9 se sont éloignés depuis pas mal de temps subitement sans raison apparente dans un premier temps tout en évitant qu’un conflit n’éclate entre eux comme cela est souvent le cas avec la fin des différentes amitiés de Booba comme avec Damso, Kaaris, Gims, Kalash ou encore plus récemment Maes. Des rappeurs avec qui il a tous collaboré avant d’entrer en clash.

Pendant quelques mois pour certains les raisons de cette prise de distance entre les deux hommes sont restées méconnues mais les fans eux ont mené l’enquête pour identifier la source du problème comme l’ont expliqué des internautes sur les réseaux ces derniers mois. Face aux rumeurs, après l’obtention du Ballon D’Or au mois d’octobre, Booba n’a pas félicité Benzema avant de s’exprimer enfin de manière claire sur cette histoire avec le joueur du Real Madrid et la cause de leur distance avant de le tacler.

Benzema et Booba, de l’amour au clash !

Effectivement, dans une story Instagram qui n’est pas passée inaperçue, Booba a confié ne pas avoir apprécié que Karim Benzema apporte son soutien au Youtubeur Lyonnais sujet à controverse, Bassem Braïki qui au mois de février 2020 s’était fait agresser par Sadek. Lors d’une discussion en live sur Instagram avec son ami Mohamed Henni, l’attaquant Madrilène avait passé un “big-up” au blogueur pour lui apporter sa force tout en déplorant cet passage à tabac de la part du rappeur du 93. “Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne fréquente plus Karim Benzema, voilà pourquoi : Grosse ce-for Bassem, c’est un bon pélo… On ne tolère pas ça chez nous” a clairement expliqué le DUC dans cette publication en postant la vidéo des propos de KB9.

Avant cette affaire, Booba avait toujours soutenu Benzema lors des différentes polémiques le concernant comme avec l’affaire de la se*tape de Valbuena, sa mise à l’écart de l’équipe de France, son conflit avec Didier Deschamps ou encore les accusations de la presse de ne pas chanter la Marseillaise. Depuis sa déclaration sur la raison de leur séparation, le rappeur du 92i n’hésite plus à l’attaquer ouvertement comme lorsque Olivier Giroud marque un but avec l’équipe de France alors qu’il ne participe pas à la Coupe du Monde notamment en ressortant sa fameuse phrase pour comparer les deux joueurs, “On ne confond pas la Formule 1 et le karting.”.

