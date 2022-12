Mounir Moons s’attaque à Maes et le traite de lâche, “Moi, je suis la rue”

Véritable phénomène sur les réseaux sociaux, Mounir Moons fait souvent parler de lui sur la toile pour ne pas avoir sa langue dans sa poche et il n’a pas hésité à s’en prendre à Maes pour avoir pris son parti alors qu’il s’attaquait à Booba. Le Snapchatteur a poussé un coup de gueule contre le rappeur de Sevranais dont il ne souhaite pas avoir le soutien.

Après s’en être pris à GMK et Kamel Tatouage ce qui lui avait causé une altercation physique avec ce dernier, Mounir Moons était récemment en vacances aux Etats Unis du côté de Miami où réside Booba. L’influenceur a profité de l’occasion pour interpeller B2O pour régler des comptes comme il l’avait fait auparavant au sujet des ventes de l’album Jefe de Ninho en lui donnant ce coup-ci rendez vous. Ce message provocateur n’est pas passé inaperçu et a suscité la réaction de Maes actuellement en plein clash contre Booba avec qui la tension monte de plus en plus ces derniers jours.

Mounir Moons met un coup de pression à Maes !

En effet Maes a relayé la vidéo provocatrice de Mounir Moons à l’encontre de Booba. “Message à l’autre Georgette, Maes. Ce n’est pas la peine de capturer mes storys en disant t’es où. Pour Booba, on a pas besoin de toi. Booba n’a pas besoin de toi, je n’ai pas besoin de toi” a-t-il tout d’abord déclaré. L’influenceur a ensuite poursuivi avec des propos plus virulents contre le Sevranais, “T’es qu’un su*eur et t’es venu me titiller une pu*e. T’as pas de dignité, t’as pas de charisme. T’as pas de presta. T’as des lèvres on dirait un Simpson. Enlève ma photo de ta story espèce de **. T’es un grand lâche. Je n’ai pas besoin de lâche, de minable comme toi qui me mette dans sa story”.

“Je ne t’aime pas, j’ai pas besoin de toi, t’es un lâche. Moi, je suis la rue. Arrête de nous s*cer sinon arrête de rapper. Tu t’es cru où petit, t’es dans quel cirque ? T’es dans quelle planète ? Tu m’as pris pour une escorte. Enlève ma story de ta story, va régler tes problèmes.” a conclu Mounir Moons. Maes n’a pas répliqué à cette attaque ne préférant sans doute pas se lancer dans une autre embrouillé en plus de celle contre Booba et pour se concentrer sur la promotion de son prochain album à venir pour début 2023 dont le premier extrait “Fetty Wap” est disponible en écoute les plateformes de streaming.