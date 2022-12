Maes provoque sévèrement Booba, “tu allais mourir espèce de…”

Maes y va très fort contre Booba, la guerre continue !

Pas de répit pour Maes qui ne lâche plus son ancien acolyte depuis leur séparation suite aux accusations de sa liaison avec Maeva Ghennam. Alors qu’il a demandé aux membre du label de Booba quitter le 92i en s’attaquant même au rappeur Sicario, le Sevranais ne compte pas stopper ses attaques contre l’interprète de Boulbi et vient de s’exprimer contre ce dernier dans une vidéo avec des propos très virulents.

Après avoir pourtant multiplié les collaborations avec succès, les deux rappeurs français sont désormais en embrouille et le conflit ne cesse s’intensifier depuis quelques jours, les messages provocateurs chaque semaine affut entre Maes et Booba qui n’hésitent à faire des révélations sur la vie privée ou les familles dans leur clash. Le rappeur français originaire de la ville de Sevran vient mettre un nouveau coup de pression à l’encontre du père de Luna et Omar en s’exprimant ouvertement contre son rival face caméra depuis sa voiture afin de tenter de l’interpeller notamment suite à la polémique du passage à tabac d’un administrateur de fan page de B2O sur les réseaux sociaux.

Les insultes fusent !

“On sait que ça fait 16 ans que tu vis à Miami, ta mère elle s’est fait kidnapper, tu as pris la fuite. Espèce de trou du c*l. Moi il y a eu quelque chose, action réaction.” commence à déclarer Maes au début de la séquence avant de poursuivre, “Je marche sur mes deux jambes, ce n’est pas le cas d’Hibou, ce n’est pas le cas des autres. Mais gros, fallait me dire quand tu as pris l’avion, tu as dit « au revoir » à Omar, on dirait que tu allais mourir espèce de grande salo*e que t’es. Il manquait juste la larme à l’oeil et c’était les Oscars.”.

“Quand tu as pris l’avion, quand tu étais en France, il fallait me dire : « Georgey je suis à Meudon La Forêt ». Pas je suis avec Lucie.” a conclu l’artiste Sevranais. Un message auquel Booba n’a pas donné suite pour le moment alors qu’il a réagi à la victoire de Lionel Messi en Coupe du Monde ce dimanche soir mais cela ne devrait apaiser les esprits entre eux dans un conflit qui s’envenime de plus en plus.